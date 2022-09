HYATT дебютира на Българското Черноморие с пет all-inclusive хотела

Пет хотела с близо 2 000 стаи, разположени в две от най-популярните дестинации на родното Черноморие - Слънчев бряг и Обзор, ще станат част от портфолиото на Hyatt Inclusive Collection догодина.



Hyatt Hotels Corporations обяви плановете си за разширяване с пет all-inclusive хотела в България. Компанията продължава да укрепва лидерската си позиция в луксозния туристически сегмент, като преди по-малко от година придоби Apple Leisure Group (ALG) - водеща платформа за управление на брандирани курортни хотели.



Планираното разширяване допълнително демонстрира силата и репутацията на all-inclusive брандове на Hyatt, разраствайки се извън САЩ с цел привличане на различни групи туристи.



След съществено обновление се очаква хотелите, управлявани от Тера Тур Сервиз, да отворят врати през 2023 и 2024 г. под брандовете Secrets Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas и Alua Hotels & Resorts. ВИЖ СНИМКИ ТУК!



Добавянето на петте крайбрежни курорта представлява поредния важен етап в глобалната експанзия на бранда Hyatt. Това ще е и третата европейска страна след Испания и Гърция, в която ще навлезе популярната Inclusive Collection.



„Планираното привличане на тези нови хотели затвърждава бързото развитие на нашите брандове в европейските дестинации. Тези пет хотела ще представят по подходящ начин нашите брандове в дестинация, която бързо набира популярност сред туристите от ключови пазари като Обединеното кралство, Германия и Чехия", казва Хайме де ла Мата, старши вицепрезидент по развитието за EMEA в ALG.



Вече познатото в Америка и Европа изживяване, характерно за брандовете на компанията, ще отличи разположените на първа линия в Слънчев бряг и Обзор пет all-inclusive хотела, затвърждавайки имиджа на България като една най-добрите плажни дестинации в Европа.



След реновация четири от хотелите ще бъдат отворени под новите брандове през лятото на 2023 г., а петият се очаква да отвори врати през 2024 г. Имотите включват:



Secrets Sunny Beach Resort & Spa – Разположен в Слънчев бряг на границата със Свети Влас. След ребрандиране и проект за обновяване ще продължи да посреща, както и досега, само гости, навършили 18 години в своите 335 стаи.



Dreams Sunny Beach Resort & Spa – Разположен в непосредствена близост до Secrets Sunny Beach Resort & Spa, хотелът разполага с 597 стаи и ще се погрижи за семейния сегмент от висок клас.



Alua Resort Helios Bay – Хотелът предлага 318 стаи в идеална среда за семейства, двойки и групи, търсещи ваканция в спокойна и ексклузивна атмосфера на първа линия на плажа в Обзор.



Alua Sun Helios Beach – Със своите 191 стаи, хотелът, разположен на морския бряг в Обзор, ще предлага първокласен ол инклузив продукт и превъзходни съоръжения на открито.



Breathless Resort & Spa – Разположен в центъра на Слънчев бряг, хотелът разполага с 395 стаи и ще отвори врати след внушителен проект за обновяване, който се очаква да приключи през 2024 г.



„Развълнувани сме, че успяхме да привлечем брандовете от Inclusive Collection на Hyatt в България и така да затвърдим българското Черноморие като привлекателна ваканционна дестинация с непрекъснато нарастваща популярност. С това партньорство ще можем да представим най-високото качество на all-inclusive продуктa на взискателните български и чуждестранни гости. Радваме се, че работим с опитен и иновативен партньор, който ще ни помогне да развием още нашите хотели в страната“, казва изпълнителният директор на "Тера Тур Сервиз" Лъчезар Тодоров.



„Тера Тур Сервиз и Hyatt си сътрудничат успешно от откриването на Hyatt Regency Sofia през 2020 г.. Сега имаме удоволствието да работим с тях по ребрандирането на тези пет знакови черноморски хотела и така да предоставим колекцията Inclusive на досегашните гости, членовете на World of Hyatt и новите потребители“, посочва Такуя Аояма, вицепрезидент по развитието, EAME, Hyatt.



Членовете на World of Hyatt вече могат да се насладят на предимствата на програмата, включително печелене и осребряване на точки, в луксозните курорти Inclusive Collection в дестинации като Мексико, Коста Рика, Колумбия и Карибите. Очаква се курортите Inclusive Collection в Европа да се включат в World of Hyatt до края на 2022 г.