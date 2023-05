Фонда даде Златната палма на дама в Кан, кои са другите наградени от 19-те участници и защо

Борис Ангелов

специален пратеник на 19 минути

Жюстин Трие взе Златната палма на кинофестивала в Кан измежду 19 режисьори със свои продукции в конкурса от ръцете на друга дама и известна женска активистка - Джейн Фонда, чиито фантастични откровения пред 19 минути ще четете в понеделник и вторник. Тя получава най-престижния приз за втори път, сега за филма си Анатомия на падението, който разказва историята на популярна писателка, обвинена за убийството на мъжа си. Фонда, която призна пред нас, че се почувствала истинска феминистка след третия си брак, похвали фестивала, че е дал възможност в конкурса му да се състезават 7 жени - режисьори.

Много харесаният от критиците филм на Джонатан Глейзер Зона на интерес спечели втория по важност приз - Голямата награда. Той е базиран на истинската семейна история на коменданта на концлагера Аушвиц и неговата съпруга, а трябва да се види, вместо да се преразказва, заради уникалната способност на живота да създава сценарии.

Филмът Съвършени дни на нашия фаворит в конкурса Вим Вендерс донесе наградата за мъжка роля на Коджи Якушо. Режисьорът разказва поредната си градска история, пречупена през портрета на негов жител. Този път се обяснява в любов на Токио и един от неговите малко известни символи - съвършените тоалетни, с които японците са толкова горди, като рисува живота на техен чистач, който няма баня у дома си, обаче е и ненаситен читател на добра литература. Героят му почти не говори, действието на пръв поглед е монотонно, но филмът е преживяване и вълнува. Включително и със старите, но златни парчета - едно от тях присъства и в заглавието, които героят си пуска, докато всяко утро тръгва за "мръсната си работа" с първия поглед към извисяващата се над най-големия град в света тв кула. Трябва да се гледа, защото е много повече от онова, което думите могат да пресъздадат - истинско и прекрасно, човешко и честно кино.

Журито прави реверанс и към друг от фаворитите в състезанието Нури Билге Джейлян с наградата за женска роля на Мерве Диздар. Това беше прието като изненадата на вечерта. Филмът разказва за селски учители.

Третият от големите в конкурса Аки Каурисмяки получи Наградата на журито - призът, който се приема за другарско утешително компенсиране в стил "ти беше нашият човек", като и неговият филм Падащи листа е на работническа тема. Даже според някои критици е част от негов работнически триптих, разказваща за срещата на двама самотници, чийто живот е изпразнен от съдържание в стил "от работата - вкъщи - в работата".

Прекрасният филм, в който Жюлиет Бинош прави роля за приз - Страстта на Доден Буфан, донесе наградата за режисура на Тран Ан Хунг. Той започва с 19-минутна култова сцена на готвене и последваща толкова дълга сцена на хранене, които - като цялата продукция, правят приказен реверанс към някога великата френска кухня и прочутите вина, напомнят че Круг е била истината дори през 19-и век, когато се развива действието, във времената на Моет, в които живеем. Покрай любовта, която възниква с годините между прекрасно готвещата Жюлиет, играеща без маска и без грим, а все така красива, и нейния партньор в кухнята и в живота, изигран достойно от Беноа Мажимел, познат у нас от хитовия сериал на Нетфликс Марсилия, излъчван поне 3 пъти за година от БНТ, филмът напомня за ерата, когато изглеждащата толкова изморена днес Франция, а и Европа, е в блясъка и изяществото си. За епоха, когато всичко е истинско. И всичко е страст: любовта, виното, готвенето. Една британска критичка си хареса за коментар напомнената от нас бг поговорка, че "любовта на мъжа преминава през стомаха". Чудесен филм за гледане.

Много се изговори и за победителя във втората конкурсна програма на Кан, в която преди две години участва нашият Жените също плачат. В селекцията Особен поглед / Un Certain Regard спечели филм с говорещото заглавие How to Have Sex или Как да правим секс на Моли Манинг Уокър, с което за първи път в историята Кан класира на първо място и в двете си програми дами.

И понеже започнахме и завършваме с темата за наградите в Кан и жените - режисьори, трябва да отбележим, че от амбициозната нова трета селекция Кан премиери си заслужава киноманите да видят филма Любовта и горите, преведен на английски като Само аз и ти на още една дама - Валери Донцели. Той разказва историята на превръщането на отношенията от красиви в ужасяващи просто хей така - спокойна и правдива гледна точка към домашното насилие, изневярата, самотата в двойка и усмихната депресия - все неща, за които често пишем.

Трябва да кажем 2 думи за още един филм, също на жена - режисьор Джесика Хауснер, наречен Клуб 0, който третира актуалната тема за Гладната революция. Разказва за нова преподавателка в частно училище, която налага на група тинейджъри да започнат "съзнателно хранене", което достига до абсолютен отказ от ядене. И поставя много въпроси, по които говорим всеки ден за света и отговорностите ни. Докато сме все по-оплетени в cancel културата и всичките войни между нас, които тя предизвиква по всичките възможни теми. Много стилен филм като цялостна визия, много студен, но и много тренди.