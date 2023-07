Ето най-красивите сгради на годината: Наградите WAF

Спокойна джамия в Дубай, сингапурски небостъргач, обсипан с дървета, и изследователски център за размножаване на панди в Ченгду, Китай, са обявени за най-добрите нови сгради в света.



Привличащите вниманието структури са сред близо 250-те завършени проекта, включени в тазгодишните награди на Световния архитектурен фестивал (WAF), които ще завършат с обявяването на една от тях за "Световна сграда на годината" през декември.



Сградите ще бъдат оценявани в 18 категории, обхващащи жилищна, търговска и културна архитектура. След това победителите в категориите ще се състезават за престижната обща награда, а други награди ще отличат най-добрите в областта на ландшафтната архитектура, предложените бъдещи проекти и интериорния дизайн.



Наградите ще бъдат оценявани на живо от 140-членно експертно жури по време на тазгодишния WAF, който се провежда в Сингапур в края на ноември. Сред другите забележителни сгради в краткия списък са наскоро откритият терминал А на международното летище "Нюарк Либърти", австралийският музей на Холокоста в Мелбърн и новите национални стадиони в Камбоджа и Сенегал.



Миналогодишната главна награда бе присъдена на австралийската кула Quay Quarter Tower - офис сграда, наречена първият в света "upcycled" небостъргач, след като датската фирма 3XN вгради повече от две трети от съществуваща структура от 70-те години на миналия век в новия небостъргач. Сред другите скорошни победители са обществена библиотека в Нидерландия и датска електроцентрала за производство на енергия от отпадъци, която служи като изкуствена писта за ски и сноуборд.

В изявление за медиите програмният директор на WAF Пол Финч заяви, че тазгодишният кратък списък е "напомняне в свят, който преживява многобройни кризи, че архитектите продължават да се справят както с ежедневните, така и с необичайните предизвикателства с умение и въображение".

Cox Architecture е номинирана за музея Oman Across Ages - нова културна институция в древния град Низва, Оман.

Построен в тайландско рибарско селище, павилионът Angsila Oyster Scaffolding Pavilion е едновременно напълно функционираща ферма за стриди и дестинация за екотуризъм, според проектантите Chat Architects.

11-етажната кула "Панда" в Ченду, Китай, дело на Shanghai United Design Group Co., Ltd., служи като нов обект на групата с нестопанска цел Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding.

Базираната в ОАЕ фирма Dabbagh Architects е включена в краткия списък в категорията за религиозни сгради за своята Джамия на светлината в Дубай.

Базираната в Банкок архитектурна практика All(zone) е избрана за своя временен MPavilion. В рамките на програмата всяка година на различни архитекти се възлага изграждането на павилион на мястото в Мелбърн, Австралия.

Osamu Morishita Architect and Associates е номинирана за тази водородна станция в префектура Токушима, Япония.

Дървеният Turrell Pavilion на Малдивите е един от двата избрани проекта на бразилската фирма Studio MK27.

Извитият център за електронни спортове на Central-South Architectural Design Institute в Ханджоу, Китай.

Проектиран от индонезийската фирма Biroe, временният бамбуков купол е построен от местни майстори и занаятчии в Бали преди миналогодишната среща на върха на Г-20 на острова.

Източник: CNN