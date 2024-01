20-етажен е най-големият кораб за круизи в света

Все по-усъвършенстваните конструкции и рекордните печалби позволиха на съвременните круизни кораби да се превърнат в морски гиганти. Когато "Икона на моретата" на Royal Caribbean отплава от пристанище Маями на първото си плаване по-късно този месец, новият кораб ще бъде най-големият круизен кораб, пускан някога в експлоатация.

Icon of the Seas е висок 20 палуби, дълъг е почти 366 метра и построяването му струва 2 млрд. долара. Корабостроителите следват сравнително прости принципи на проектиране, като използват сложни методи, за да гарантират, че круизните кораби ще се задържат на повърхността и при най-суровите условия.

Перките на стабилизаторите са най-значимата активна функция, използвана за поддържане на хоризонталното плаване на тези огромни кораби. Сензорите на борда на системата засичат ъгъла на наклона на кораба и реагират чрез съчленяване на перките, монтирани към корпуса на кораба, с помощта на хидравлична енергия. Философията е подобна на тази на контролните повърхности в самолетите. Стабилизаторите обаче са ефективни само благодарение на движението на кораба напред, точно както при самолета, който се издига в небето.



Масивните съвременни круизни кораби са оборудвани с четири перки, по две на левия и десния борд. По-старите и по-малки кораби обаче са имали само два стабилизатора. Според Royal Caribbean, "Рапсодия на моретата" е бил оборудван само с по една перка от всяка страна. Корабът е построен през 1997 г. и е с приблизително една трета от размера на Icon of the Seas.



Круизните кораби не зависят от усъвършенствани активни системи за поддържане на стабилността. При повечето конструкции се използват сравнително широки, плоски корпуси, за да се понижи максимално центърът на тежестта. Корабите използват баластни резервоари, за да понижат още повече центъра на тежестта и да поддържат кораба на ниво при по-ниски скорости.

Огромните размери на Icon of the Seas позволяват на Royal Caribbean да оборудва кораба с абсурдни удобства, като плажен клуб на борда с окачен безкраен басейн. Плаващият курорт може да побере над 5600 пътници. Най-евтиният маршрут, обявен от круизната линия на кораба, ще струва 1700 долара на човек. Не е трудно да се разбере как Royal Caribbean би могла да си възвърне 2 млрд. долара, похарчени за построяването на кораба през целия му живот.



Royal Caribbean отчете печалба от 1 млрд. долара за третото тримесечие на 2023 г., така че хората все още се стичат, за да прекарат ваканциите си в круизи. Круизната линия има приходите и търсенето на пътници, за да продължи да строи огромни кораби. Компанията също така не чака да детронира собствения си плавателен съд на върха на списъка на най-големите круизни кораби в света. Royal Caribbean вече е поръчала друг кораб със същия размер като Icon, наречен Star of the Seas, който се очаква да влезе в експлоатация през 2025 г.

Източник: jalopnik.com