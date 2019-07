Китайският технологичен гигант Хуауей (Huawei Technologies Co. Ltd.) работи с правителството на Северна Корея, за да помогне за изграждането на безжична мрежа в изолираната комунистическа страна, съобщи The Washington Post, цитирайки изтекли вътрешни документи от компанията, предаде БНР.



Според информацията участието на Хуауей в Северна Корея, което поддържа добри отношения с Китай, продължава от поне осем години, като някои от участията са били в партньорство с Panda International Information Technology Co. Ltd. - държавна китайска компания.



Хуауей многократно отрече, че е държавна собственост и вместо това твърди, че е собственост на нейните служители.



В изявление технологичният гигант също така отрече, че има "бизнес присъствие" в Северна Корея, добавяйки, че компанията е "напълно ангажирана да спазва всички приложими закони", но в същото време тя не оспори автентичността на изтеклите документи.



Ако се окаже, че изтеклата информация с която разполага The Washington Post е вярна, Хуауей рискува да се сблъска с още няколко обвинения от страна на САЩ, този път за нарушаване на санкциите срещу Северна Корея.