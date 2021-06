Флойд отказа на Зуки да купи Тухла в стената

Съоснователят на Pink Floyd Роджър Уотърс категорично отказа на собственика на "Фейсбук" Марк Зукърбърг да му продаде правата върху втората част на песента Another Brick in the Wall. Предприемачът предложил "огромна" сума пари, за да бъде използвана композицията от 1979 г. във филм за компанията, предаде Сега.



Изказвайки се на форум в подкрепа на основателя на Wikileaks Джулиан Асандж, Уотърс цитира писмо от Зукърбърг. "Това е искане за правото да използва песента ми Another Brick in the Wall (Part-Ed.) 2, за филм за популяризиране на "Инстаграм". И така, това е официално съобщение от Зукърбърг до мен ... с оферта за огромна, гигантска сума пари и отговорът ми е: Върви по дяволите! Няма начин!", заяви Уотърс.



Видеото е публикувано в Youtube канала на организацията The People's Forum NYC, която организира дискусията за Асандж.



77-годишният музикант подчерта, че няма да участва в "глупостите", предложени от Зукърбърг. В обръщението си Уотърс заяви, че посланието на песента е "много актуално и необходимо днес", което говори за непреходния характер на композицията, написана в края на 70-те години.



"Те искат да я използват, за да направят "Фейсбук" и "Инстаграм" още по-големи и по-мощни от сега и да продължат да цензурират всички нас”, каза музикантът. Той нарече Зукърбърг "идиот" и "дребно пишлеме”.



В същото време самият Роджър Уотърс има страница в "Инстаграм" и