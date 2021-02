В раздела Наука и технологии от тази седмица The Economist обхваща революционната електрическа моторна лодка Candela Seven и нейната модерна технология за фолиране.



Това е може би първият случай, в който производителят на развлекателни лодки се появява в The Economist, едно от най-престижните бизнес списания в света. Но отново, Candela Seven не е обикновена лодка. Това е първата електрическа лодка с достатъчно обхват и скорост, за да се конкурира с моторни лодки на изкопаеми горива при равни условия - но също така предлага предимства, невиждани досега в морската история.



Докато конвенционалните бързи електрически лодки са възпрепятствани от неефективните им корпуси и съответно от малък обсег, Кандела, шведска компания, възприема нов подход.



Това е първият модел, близо 8 метра, който лети като боен самолет над вълните на високопроизводителни, контролирани от компютър крила, наречени подводни крила. Дизайнът използва 80 процента по-малко енеегия при 20 възела в сравнение с бързите лодки с фосилни горива. Това е три пъти по-голям обхват от конвенционалните електрически лодки.



Но технологията за фолиране на Candela има повече предимства. Вграденият цифров контролер на движението на лодката регулира фолиото до 100 пъти в секунда, като отчита всеки фактор на околната среда, включително вълни, вятър и дори пътници, движещи се около лодката. По този начин пътуването сред вълните е толкова копринено, колкото на езеро при изгрев с гладка стъклена вода.



Candela Seven е идеалната лодка с нулеви емисии за излети или водни спортове. Идеална е за водни ски. И накрая, но не на последно място, ефективното й фолио и електрически мотор я правят 95 процента по-евтиня за експлоатация от традиционните моторни лодки.

Клиентите изглежда са съгласни. След като продаде 30 лодки и произведе 20 от тях за малко повече от година, шведската компания сега е най-продаваният производител на електрически лодки в Европа. Следващата стъпка е да се увеличи серийното производство в нейната фабрика в Стокхолм.