Историческата драма Бялата кралица тръгва по Epic Drama

Epic Drama, домът на най-добрите драматични сериали в епоха от цял свят, ви представя „Бялата кралица“. Случваща се в Англия от 15-ти век, тази многопластова епична сага е снимана на терен в Белгия, и е базирана на поредицата исторически романи на Филипа Грегъри „Войната на братовчедите“ (The White Queen, The Red Queen и The Kingmaker's Daughter). Сериалът, който има номинация за награда People's Choice, три - за Златен глобус, и четири – за Еми, ще дебютира по Epic Drama в Централна и източна Европа в 22:00 часа на 3 февруари, сряда. „Бялата кралица“ е приковащ разказ за един от най-драматичните и бурни моменти в английската история. История за любов и страст, прелъстяване и измама, предателства и убийства, разказана по уникален начин от перспективата на три различни, но еднакво силни жени – Елизабет Удвил, Маргарет Бофорт и Ан Невил. В битката си за власт, те се домогват до английския трон със заговори, манипулации и съблазън. Годината е 1464 г., преди династията на Тюдорите да управлява Англия. Бушува война за установяването на законния крал - драматичен спор между двете страни на едно семейство - Йорк и Ланкастър.

Младият и привлекателен Едуард IV от Йорк е коронясан като крал на Англия с помощта на майсторските манипулации на лорд Уоруик. Когато, обаче, Едуард се влюбва в красивата Елизабет Удвил, дъщеря на семейство от среден ранг от Ланкастър, плановете на Уоруик да контролира кралството се провалят. Свирепа битка с високи залози следва между Елизабет, най-яростната й противничка Маргарет Бофорт, и Ан Невил - пионка в играта за власт на баща си. Сцената е готова за могъща битка, в която повече конци се дърпат от жени. Звездният актьорски състав включва Ребека Фъргюсън (Mission Impossible, The Greatest Showman) като Елизабет Удвил; Макс Айрънс (Condor, Tutankhamun) като Едуард IV; Джеймс Фрейн (Elementary, TRON) като Граф Уоруик; Аманда Хейл (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) като Лейди Маргарет Бофорт; Фей Марси (Game of Thrones) като Лейди Ан Невил и Анорин Бернар (Dunkirk) като Ричард, Граф на Глочестър. „Бялата кралица“, с дебюта си по Epic Drama на 3 февруари в 22:00 часа, е изключително силна история за любов, неистини, предателства и смърт: една война на тронове, която наистина се е случила и действително е определила съдбата на Британия. По-късно през годината по ТВ канала се очаква продължението – „Бялата принцеса“, както и третата част от трилогията – „Испанската принцеса“.