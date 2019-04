Мъжете с дълга коса и голяма брада имат най-малките тестиси, сочи проучване



Проучване на изследователи от University of Western Australia сочи, че мъжете с дълга коса и големи бради имат най-малките тестиси, съобщава vt.co. Изследват размерите на тестисите от повече от 100 отделни вида примати (включително човешки същества) и научават, че тестисите варират по размер и форма в зависимост от животното.



Забелязва се, че има връзка между лошо надарените мъжки екземпляри и яркия им външен вид. Те привличат погледите с по-дългата си козина или изглеждат заплашително в конкуренцията за женски. Същите фактори изглежда важат и при хората.



Като се позовава на констатациите на неговото изследване (публикувани в списанието Proceedings of the Royal Society B), приматологът и съавторът д-р Сирил Груетер заяви: „Някои имат така наречените "значки на статуса"; ефектни орнаменти, които помагат на техните носители да контролират достъпа до жени чрез заплашване на техните съперници... Тази находка ясно показва, че можете да бъдете добре украсени или надарени, но е трудно да бъдете и двете".





