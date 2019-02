Петима музиканти се включват в проекта Slang by Dara Ekimova, вдъхновени от музиката написана от Димитър Екимов – Дими. Най-младият от тях е барабанистът Ники, на 22 години, модел на Ивет Фешън. Шестнадесет годишната дъщеря на Димитър Екимов – Дими, основал Сленг, за първи път ще изпълни част от репертоара на баща си. Точно една година след участието й в „Гласът на България”, младата изпълнителка получава покана от музикантите Станислав Петров – Стенли и Светослав Славков – Светльо да бъде вокалист на Трибют на група Сленг. Именно в най-гледаното музикално реалити, китаристът и вокалист Светльо чува Дара за първи път. „Една вечер, в предаването "Гласът на България" чух Дара да пее и усетих, че искам, един ден, да бъда редом с нея на сцената.” – споделя музикантът. Пианистът Стенли и колегата му, от години изпълняват топ-хитовете „Мой свят” и „Синьо” и са убедени, че именно талантливата наследничка на Дими трябва да застане зад микрофона. Заедно избират и името на проекта Slang by Dara Ekimova. Специално заради нея правят нов аранжимент на „Мой свят”. Една от любиминте песни на България, Дара ще изпълни за пръв път. „След хиляди години сън”, част от първия студиен албум на групата – „Синьо”, чийто автор е Дими ще прозвучи отново на клубна сцена в съвременен аранжимент. За първи път в Slang by Dara Ekimova, младата певица ще изпълни и една от любимите песни на Дими - „Остани”. Дни, след като започват репетиции Светльо, Стенли и Дара привличат още музиканти към проекта. С радост и вдъхновение към групата се присъединяват Иван Попов -китара, Николай Николаев –барабани, Илия Ранков – бас китара. Страстта и любовта към музиката така увличат професионалистите, че заедно с Дара решават да включат и кавъри на световно известни хитове, изпълнявани от Дими и Сленг по време на клубните им участия през 90-е години, когато групата беше в апогея си. Така в листата влизат Hit the road Jack на Рей Чарлз, вечни класики, изпълнени от Уитни Хюстън и шлагери на Тото – фаворити на самия Дими. Премиерата на Slang By Dara Ekimova ще се състои на 22-и март, петък от 23.00 часа в столичния пиано-бар Витоша Лайв Клуб, в парк-хотел Витоша. Дара, Светльо, Стенли, Ники, Илия и Иван имат амбицията да представят проекта и в други градове, за да зарадват публиката и феновете на красивата музика в цялата страна. „Изпълнена съм с вдъхновение и вълнение, смесени с притеснение. Много бих искала да се посъветвам с татко, да знам какво мисли за проекта, да изберем заедно песните. Обичам музиката му и чак сега осъзнавам колко богата и красива е. Когато бях по-малка не си давах сметка затова. Смятах, че не е достатъчно модерна и не пасва на това, което младите харесват днес.” – споделя Дара по време на една от репетициите в столичния пиано-бар Витоша Лайв Клуб. Амбициозната певица, освен по подготовката на участието в Slang by Dara Ekimova, в момента работи по втория си самостоятелен проект, песента „Пробвай се” и заснемането на клип към нея. През 2017-а Дара Екимова участва в концерт заедно с оригиналния състав на Сленг, в който изпълнява само песента „Нали”, част от втория студиен албум на групата – „Всеки ден”.

През 2015-а година е поканена от Djane Monique да запише ремикс на песента „Синьо”, към който заснемат и клип. „За мен Дара е Сленг” – казва клавирът Станислав Петров – Стенли и допълва – „Не съм се съмнявал, че тя е човекът, който най-добре може да пресъздаде красотата на музиката написана от баща й.” „Обичам много българската музика и още в 8-9-и клас и слушах много българска музика. Това ме вдъхнови в репертоара си да включа повече български песни. От първия път се влюбих в песента „Остани”, а на едно клубно участие със Стенли решихме да изпълним „Синьо” и „Мой свят”. Реакцията на публиката ни подсказа, че това е нашата музика. Казахме си, че трябва да правим повече песни на Сленг и така решихме да се доближим още повече до музиката на групата, създадена от Дими.” – допълва Светльо. Колеги и музиканти твърдо подкрепят Стенли и Светльо в реализацията на идеята Slang by Dara Ekimova. „Първоначално не осъзнавах до коя българска група и изпълнител се чувствам най-близко, докато един ден, близък приятел ми гостува и, чувайки ме да изпълнявам „Остани”, възкликна „Ввсе едно слушам теб!” До този момент, не си давах сметка, че в музиката на Тото и Сленг намирам най-силното си вдъхновение!” – разказва още Светослав Славков – Светльо. За китариста Иван Попов мотивът за участието в проекта Slang By Dara Ekimova е „тази хубава музика написана с участието на Дими. Тя е истински вдъхновяваща и те провокира да си правиш асоциации свързани със собствения житейски път. Сякаш музиката е създадена за всички хора. Именно това, според мен, е формулата на успеха за една група. Освен това групата звучи на световно ниво! Силни текстове и силна музика, записана с високо качество.” Иван е свирил в групите: Aura, Freeway, ТОМА, Соларис, John Steel with Blaze Bayley, ex-Iron Maiden, Krassi & The Fighters. Той е тонрежисьор и професионален музикант. В различни колаборации Иван е свирил с Графа, Сигнал, Развигор Попов и Мими Иванова, Снежи от група трио Трик, с Ерол от Уикеда, с Акага, Наско (БТР), Дичо, с Д2 и други. Илия Иванов Ранков е бас-китарист, който още в тийнейджърска възраст се запалва по музиката и си купува първата китара. Това води до безсънни дни и нощи, прекарани с любимия инструмент. Първата сериозна банда, с която е познат и има силно присъствие на авторската алтернативна сцена в България е hyperqube.

Осъзнавайки, че неговата мечта е музиката във всичките й аспекти, започва да се занимава и с озвучаване и тонрежисура, организиране на събития и концерти на професионално ниво в две от най-големите музикални компании и студиа в България - Вирджиния Рекърдс, Седем-Осми, Harbour Island Records. Свирил е още с групите Milenium X, High Five, Toма и други проекти, с които е натрупал богат сценичен опит. "Очарова ме идеята да участвам в трибют на Сленг, защото в мен изникна споменът, как за първи път в живота си стъпих в музикален клуб и се оказа, че присъствам на саундчека на групата. Беше вдъхновяващо!" – разкрива с вълнение Илия, часове преди да влезе в репетиционната зала. Николай Николаев е най-младият член на ново-сформираната банда. Включва се в проекта Slang by Dara Ekimova с огромно желание, заради това, че е израснал с песните на Сленг и да ги изпълнява, за него е огромна чест. Едва 14 годишен започва да се занимава с музика, днес, на 22, Ники е успешен и търсен барабанист и модел. Младият музикант вече може да се похвали с множество награди, а музикалния си талант развива, свирейки си имена като победителят от XFactor Славин Славчев, Тома Здравков, група „Анекдот", "Акага джуниър", свири и участва във филм-мюзикъл. Ники може да се похвали с изяви в различни ТВ формати като "Голямото Рок Междучасие", "X-Factor" и много други. Когато не е в плен на музиката, Николай се занимава и с мода като модел към "Ivet Fashion Model Agency". Станислав Петров – Стенли е пианист, свирил в култовата група Конкурент, Sheky & The Bloodrain, Еридан, където се качва на една сцена с Joe Lynn Turner и Johnny Gioely. Музикантът е участвал в концерти заедно със Силвия Кацарова, Георги Христов и други. Гастролирал е с групата си в Южна Корея. Светослав Славков – Светльо е китарист, вокалист и текстописец, композитор и преподавател по китара и музика. 32 годишния музикант е отраснал, изпълнявайки българска музика. 80% от репертоара му се състои от български песни. Участвал е в различни проекти, в почти всички пиано барове в България, Студио 5, и в зала 2 на НДК и други. Светльо, Стенли, Илия, Иван, Ники и Дара са единодушни, че „всички обичаме песните на СЛЕНГ! Те ни въздействат много и когато ги слушаме и когато ги свирим ни карат да настръхваме! Има стойностни неща и хора, които оставят вечна следа и носят радост за цял живот! Нямаме търпение да забием на 22 март във Витоша лайф клуб!”