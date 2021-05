Том Джоунс оглави класацията за албуми



Гласували 0

Видян 102 пъти | Коментари 0 Гласували

На 80-годишна възраст Tom Jones се превърна в най-възрастния мъж, оглавил престижната класация за албуми във Великобритания с новия си студиен проект Surrounded By Time. Почетното място му бе отредено 56 години след първия му албум и дебют в класацията - Along Came Jones (1965). До момента най-възрастният артист на върха на класацията беше покойната Vera Lynn на 92 години с великата й хит колекция от 2009, но Jones е първият артист, който постига такъв успех с нов албум. Той е и първият Уелски изпълнител под #1 за последното десетилетие след Marina & the Diamonds през 2012. Jones споделя: “Това постижение е огромно, просто невероятно. Горд съм с всеки, който ми помогна за създаването на албума. Работих с уникален екип и резултатът е невероятен. Прекрасно е, че публиката ми е позволявала да се изразявам музикално във всеки един момент от живота си и винаги ме е подкрепяла. Благодарен съм завинаги.” Албумът Surrounded By Time представя Tom Jones в една по-експериментална светлина. Съпродуценти на проекта са Ethan Johns и Mark Woodward и той бележи ново пространсто със звуков пейзаж с устойчиво музикално майсторство и вокален талант, които пресъздават палитра от песни с огромна важност за артиста и повлияли дългата му, непредсказуема, но безспорно впечатляваща кариера. Част от песните в албума са написани от велики имена в света на музиката като by Bob Dylan, Cat Stevens/Yusuf Islam, Terry Callier, Michel Legrand.