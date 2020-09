Звездата на фадото Рикардо Рибейро с първо гостуване у нас



​Уникална възможност за българската публика предоставя тази есен програмата на „Европейски музикален фестивал“ в София. На 18 ноември от 19.30 ч. в зала „България“ за първи път у нас ще гостува звездата на мъжкото фадо Рикардо Рибейро, заедно със своя ансамбъл. С изключителния си глас Рикардо Рибейросе нарежда сред най-големите изпълнители в жанра от последните десетилетия. Той очарова и приковава вниманието на публиката по света с неповторимите си музикални спектакли. „Веднъж чут, неговият невероятен глас не може да бъде забравен“, пише пресата за него. Артистът ще пристигне в София заедно с великолепните музиканти от своето трио – БернардоРомао (португалска китара), Карлош Мануел Проенса (фадо китара) и Даниел Пинто (бас китара). Те ще представят най-доброто от фадо традицията, която докосва сърцата на хиляди слушатели по света. Композициите, които вълнуват с дълбоката си емоционалност и необяснимото носталгично усещане за “саудаде”, са изпълнявани от легенди като Амалия Родригеш, Мария Алисе, Мария Тереза де Нороня и др. Мъжките вокали в типичния португалски жанр са истинска рядкост, а покоряващите интерпретации и респектиращата кариера на Рикардо Рибейро са предпоставка за едно незабравимо преживяване.



​„Европейски музикален фестивал“, организиран от „Кантус Фирмус“, е част от Календара на културните събития на Столичната община, а съорганизатор на проявата е Министерството на културата. Партньори за реализацията на концерта са Португалският културен и езиков център „Камойш“ и Софийската филхармония.



​С множество награди в кариерата си Рикардо Рибейронеслучайно се превръща в един от най-ярките представители на португалското фадо. Той умее да покорява слушателите със спиращи дъха интерпретации. През 2019 г. артистът закрива авторитетния фадо фестивал Санта Каза Алфама (Santa Casa Alfama) в Лисабон с концерт в препълнена зала, след който никой не остава безразличен.



Роден в Лисабон, Рикардо Рибейро дебютира на сцената още на 12-годишна възраст, а на 15 години вече се изявява редовно на събития с фадо музика, като партньор на известните музиканти Фернандо Маурисио и Аделино досСантос.



Активната му концертна кариера го отвежда на музикалните сцени в САЩ, Канада, Мексико, Франция, Белгия, Австрия, Англия, Испания, Мароко, Йордания, Иран и др.



През 2004 г. излиза албумът "Рикардо Рибейро" спесниотразлични композитори, някои от които са написани специално за него. През 2005 г. Рибейро печели наградата "Амалия" на Фондация "Амалия Родригеш", а две години по-късно участва в документалния филм "Фадо" на режисьора Карлос Саура.



​През 2008г. се появява албумът на Рикардо Рибейро“На португалски” (“Em Português”), който е записан с ливанския изпълнител на лютня и композитор Рабих Абу-Халил. През 2010г. певецът издава диска “Врата на сърцето” (“Portado Coração”), а през 2013г. – “Ларго да Мемория” (“Largoda Memória”), като двата албума печелят златен статус благодарение на продажбите.



​През 2016г. звукозаписният проект на Рикардо Рибейро “Днес е така, а утре не знам” (“Hoje é assim, amanhã nãosei”) е представен за първи път на Колизеума в Лисабон и от тогава винаги получава положителни отзиви в различни национални концертни зали, както и на португалски и чуждестранни фестивали. През февруари 2017г. албумът е издаден във Франция, а през май същата година излиза на английския музикален пазар под знака на WarnerUK. С този диск Рикардо Рибейро е номиниран за втори път в категорията “Най-добър изпълнител” на престижното британско списание “Songlines” и за втори път попада сред четиримата финалисти.



На 26 април 2019 г. Рибейро издава последния си албум „Уважаващ ум“, с който излиза от стила фадо и навлиза в света на джаза. С огромна чувствителност към поетичните текстове изпълнителят си партнира с португалския пианист и джазмен Жоао Пауло Ещевеш да Силва, американския перкусионист Джарод Кагуин (JarrodCagwin) и отново с Рабих Абу-Халил.



Билетите за концерта на Рикардо Рибейро са в продажба от днес, 1 септември на касата на „Кантус Фирмус“ в зала „България“ и на www.ticketsbg.com.



„Европейски музикален фестивал” е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „КантусФирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2019 фестивалът бе отличен за трети път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската фестивална асоциация.



























