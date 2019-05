Филмът на Яна Маринова с първи трейлър



Година, след като зарадва любителите на българското кино с Привличане - лентата, която беляза първия й опит в продуцентството и писането на сценарий, популярната актриса Яна Маринова се захваща с наливането на основите на следващия си проект - Диви и щастливи. Дебютното промовидео към лентата, продуцирана от Александър Сано и режисьора Мартин Макариев, вече се появи онлайн. "В Привличане направихме големи компромиси с бюджета, най-вече по отношение на хонорарите, но не и на качеството“, коментира Маринова пред Еva, като посочва, че сред именно финансите са станали основна причина тя да не изпълни мечтата си да включи култовата песен We Will Rock You на Queen във филма си. По думите й, правото за синхронизиране на парчето в кинопродукция струва 15 хиляди лева. С част от музикалното оформление на Диви и щастливи ще се включи Александър Сано, който разкри, че ще запише следващата си песен специално за саундтрака на филма. С участие в лентата ще се разпишат още Луиза Григорова-Макариев, Дария Симеонова, Димо Алексиев и британският актьор Базил Ейденбенц.