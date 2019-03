Джордж Клуни бойкотира 9 хотела на султана на Бруней



Джордж Клуни призова обществеността да бойкотира девет хотела, собственост на султана на Бруней, след като страната обяви, че ще всички мюсюлмани, участвали в гей секс, ще бъдат убивани с камъни от 3 април.



Хомосексуалността ще се превърне в престъпление в Бруней, където тя вече е незаконна. Законът се прилага само за мюсюлманите.



В отговор на строгия шериатски закон, който бе отлаган в продължение на четири години на фона на тежки критики, Клуни изрази мнението си относно крайния срок, призовавайки за бойкот на хотелите на султана Хасанал Болкиах. Те са: The Beverly Hills Hotel, The Hotel Bel-Air, The Dorchester в Лондон, Hotel Eden в Рим, Le Meurice в Париж and Coworth Park във Великобритания.





"Да бъдем наясно, всеки път, когато отсядаме или провеждаме срещи в някой от тези девет хотела, влагаме пари директно в джобовете на мъжете, които избират да убият собствените си граждани за това, че са гей или са обвинени в прелюбодеяние", пише актьорът.



Клуни призна, че е посещавал повечето от хотелите, но отбеляза, че е „защото не съм си написал домашното и не съм знаел кой ги притежава“.











