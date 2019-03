Защо светините на БРЦК в Букурещ се рушат?



Тази събота Историите ON AIR ще отведат зрителите на другия бряг на Дунав, където се ражда идеалът за свободна България. Основна спирка е Солаковият хан, в който Любен Каравелов списва своите вестници, а Христо Ботев и Васил Левски прекарват една зима, за да се скрият от Високата порта. Днес за славата на това място, което е било революционно огнище на страната ни, напомня една табела - надпис на Любен Каравелов, но с откраднат баралеф. Солаковият хан е построен преди 160 години, 60 от които е обречен на забрава и разруха. Всичко за история на това славно място зрителите на Bulgaria ON AIR ще научат от проф. Лука Велчов, банатски българин, отдал живота си на това да запази останалите български светини.

В Историите ON AIR, на 9 март, от 19 часа, репортерът Благой Цицелков и операторът Тодор Тодоров ще разкрият неразказаната история на мястото, където се провело първото пред парламентарно събрание, две години преди Освобождението на България. Малко известни факти и детайлите за това време ще даде проф. Пламен Митев от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Не пропускайте вълнуващата история на рушащите се светини на Българският революционен централен комитет в Румъния тази събота от 19 часа в Историите ON AIR по Bulgaria ON AIR.