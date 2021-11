Дъстин Порие осигурява 300 000 порции храна за бедните

Бившият временен шампион на UFC в лека категория Дъстин Порие отново ще помогне на бедните. 32-годишния американец планира да продаде своята екипировка от битката си за титлата с Чарлз Оливейра. Двамата ще се бият на UFC 269, което ще се проведе на 11-ти декември в Лас Вегас, съобщава mma.bg.



Порие ще продаде екипировката, а с парите ще осигури 300,000 порции храна за бедните. Благотворителната организация на Дъстин, чието име е "The Good Fight Foundation" ще си сътрудничи с хранителната банка в Южна Луизиана, където ще бъдат и порциите с храна за нуждаещите се.



Допълнителни дарения могат да бъдат направени чрез уебсайта на Second Harvest Food Bank във връзка с The Good Fight Foundation. Дарение от $25 ще осигури 100 порции, $50 осигурява 200 порции, $100 осигурява 400 порции и $250 генерира 1000 порции с храна.



Фондацията на Порие също ще дари коледни подаръци на The Hub Lafayette, който осигурява жилища за семейства, нуждаещи се от подслон. В момента в The Hub има 130 възрастни и 40 деца, а The Good Fight Foundation ще разкраси празниците им.



В началото на годината стана ясно, че Дъстин Поире и легендата в бокса Мани Пакиао обединяват сили за обща кауза. Двамата ще заделят по $50 000 долара, с които ще се построят 32 къщи за бездомни хора в Уганда.