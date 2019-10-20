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20.10.2019 09:45

Спортът по ТВ в неделя

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Ето какво може да гледате на спортна тема в телевизионния ефир днес:

 

13 ч Алавес - Селта по Max Sport 4

 

13:30 ч Голф: Amundi Open de France по Max Sport 2

 

13:30 ч Футбол: Сасуоло - Интер по Max Sport 3

 

13:30 ч Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай по Евроспорт 2

 

14 ч Футбол: Акрингтън Стенли - Ипсуич по Нова Спорт

 

14:45 ч и 20:45 ч Снукър: Открито първенство на Англия по Евроспорт

 

15 ч Футбол: Септември - Локомотив София по Диема Спорт

 

15 ч Футбол: Реал Сосиедад - Бетис по Max Sport 4

 

16 ч Футбол: Уигън - Нотингам Форест по Диема Спорт 2

 

16 ч Футбол: Сампдория - Рома по Max Sport 3

 

16:15 ч Футбол: Кьолн - Падерборн по Евроспорт 2

 

16:30 ч Таекуондо: ГП София 2019 по Нова Спорт

 

17 ч Тенис: АТП в Антверпен по Max Sport 1

 

17 ч Футбол: Еспаньол - Виляреал по Max Sport 4

 

17:45 ч Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА по Диема Спорт

 

18 ч Футбол: Монако - Рен по РИНГ

 

18:30 ч Футбол: Манчестър Юнайтед - Ливърпул по Диема Спорт 2

 

18:50 ч Футбол: Хофенхайм - Шалке по Евроспорт 2

 

19 ч Футбол: Парма - Дженоа по Max Sport 3

 

19:30 ч Баскетбол: Валенсия - Уникаха по Нова Спорт

 

19:30 ч Футбол: Атлетик Билбао - Валядолид по Max Sport 4

 

21:30 ч Наскар: Състезание в Канзас по Max Sport 1

 

21:45 ч Футбол: Милан - Лече по Max Sport 3

 

22 ч Футбол: Севиля - Леванте по Max Sport 4

 

22 ч Футбол: Марсилия - Страсбург по РИНГ

 

22:05 ч Плуване: Международна лига в Далас по Евроспорт 2

 

Източник: Dir.bg


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бТВ Синема 20 октомври 21:00ч.

Перфектната буря

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Джордж Клуни, Марк Уолбърг, Даян Лейн, Джон Райли, Уилям Фичнър, Джон Хоукс, Алън Пейн, Мери Елизабет Мастрантонио, Карън Алън, Чери Джоунс, Боб Гънтън и др.

виц на деня

Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.

 

 

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