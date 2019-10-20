Ето какво може да гледате на спортна тема в телевизионния ефир днес:

13 ч Алавес - Селта по Max Sport 4

13:30 ч Голф: Amundi Open de France по Max Sport 2

13:30 ч Футбол: Сасуоло - Интер по Max Sport 3

13:30 ч Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай по Евроспорт 2

14 ч Футбол: Акрингтън Стенли - Ипсуич по Нова Спорт

14:45 ч и 20:45 ч Снукър: Открито първенство на Англия по Евроспорт

15 ч Футбол: Септември - Локомотив София по Диема Спорт

15 ч Футбол: Реал Сосиедад - Бетис по Max Sport 4

16 ч Футбол: Уигън - Нотингам Форест по Диема Спорт 2

16 ч Футбол: Сампдория - Рома по Max Sport 3

16:15 ч Футбол: Кьолн - Падерборн по Евроспорт 2

16:30 ч Таекуондо: ГП София 2019 по Нова Спорт

17 ч Тенис: АТП в Антверпен по Max Sport 1

17 ч Футбол: Еспаньол - Виляреал по Max Sport 4

17:45 ч Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА по Диема Спорт

18 ч Футбол: Монако - Рен по РИНГ

18:30 ч Футбол: Манчестър Юнайтед - Ливърпул по Диема Спорт 2

18:50 ч Футбол: Хофенхайм - Шалке по Евроспорт 2

19 ч Футбол: Парма - Дженоа по Max Sport 3

19:30 ч Баскетбол: Валенсия - Уникаха по Нова Спорт

19:30 ч Футбол: Атлетик Билбао - Валядолид по Max Sport 4

21:30 ч Наскар: Състезание в Канзас по Max Sport 1

21:45 ч Футбол: Милан - Лече по Max Sport 3

22 ч Футбол: Севиля - Леванте по Max Sport 4

22 ч Футбол: Марсилия - Страсбург по РИНГ

22:05 ч Плуване: Международна лига в Далас по Евроспорт 2

Източник: Dir.bg