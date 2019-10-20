Ето какво може да гледате на спортна тема в телевизионния ефир днес:
13 ч Алавес - Селта по Max Sport 4
13:30 ч Голф: Amundi Open de France по Max Sport 2
13:30 ч Футбол: Сасуоло - Интер по Max Sport 3
13:30 ч Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай по Евроспорт 2
14 ч Футбол: Акрингтън Стенли - Ипсуич по Нова Спорт
14:45 ч и 20:45 ч Снукър: Открито първенство на Англия по Евроспорт
15 ч Футбол: Септември - Локомотив София по Диема Спорт
15 ч Футбол: Реал Сосиедад - Бетис по Max Sport 4
16 ч Футбол: Уигън - Нотингам Форест по Диема Спорт 2
16 ч Футбол: Сампдория - Рома по Max Sport 3
16:15 ч Футбол: Кьолн - Падерборн по Евроспорт 2
16:30 ч Таекуондо: ГП София 2019 по Нова Спорт
17 ч Тенис: АТП в Антверпен по Max Sport 1
17 ч Футбол: Еспаньол - Виляреал по Max Sport 4
17:45 ч Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА по Диема Спорт
18 ч Футбол: Монако - Рен по РИНГ
18:30 ч Футбол: Манчестър Юнайтед - Ливърпул по Диема Спорт 2
18:50 ч Футбол: Хофенхайм - Шалке по Евроспорт 2
19 ч Футбол: Парма - Дженоа по Max Sport 3
19:30 ч Баскетбол: Валенсия - Уникаха по Нова Спорт
19:30 ч Футбол: Атлетик Билбао - Валядолид по Max Sport 4
21:30 ч Наскар: Състезание в Канзас по Max Sport 1
21:45 ч Футбол: Милан - Лече по Max Sport 3
22 ч Футбол: Севиля - Леванте по Max Sport 4
22 ч Футбол: Марсилия - Страсбург по РИНГ
22:05 ч Плуване: Международна лига в Далас по Евроспорт 2
Източник: Dir.bg
19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
На провелото се световно първенство по ...
бТВ Синема 20 октомври 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Джордж Клуни, Марк Уолбърг, Даян Лейн, Джон Райли, Уилям Фичнър, Джон Хоукс, Алън Пейн, Мери Елизабет Мастрантонио, Карън Алън, Чери Джоунс, Боб Гънтън и др.
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.
Най-добре да си останете в къщи и да правите нещата,