БСП: Да се проучат всички възможности за потърпевшите от Олимпик



„Считано от 24.00 ч на 17.08.2018 г. задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ сключени с „Olympic Insurance Co. Ltd“ на повече от 200 000 български граждани бяха прекратени, поставяйки в изключително неблагоприятна ситуация добросъвестните платци, които губят вноските и правата си“. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков от парламентарната трибуна. Той припомни, че причината за извънредната ситуация е отнетият на 08.05.2018г. лиценз на застрахователното дружество, за което е установено от кипърските компетентни органи, че не покрива минималното изискване за платежоспособност. „До момента българските власти не могат да дадат точен и ясен отговор на въпросите на ощетените за това, как могат да потърсят обезщетенията си. Съобщението, изпратено от КФН, че чакаме указания от Кипър, какво да се прави е несериозно и показва безпомощността на регулатора“, категоричен бе Зарков. Той добави, че не е достатъчно и обещанието на финансовия министър, че ще бъде осигурен адвокат в Кипър, който да помага на потърпевшите. Народният представител каза още, че предложената помощ е опит да се премълчат важни моменти. „По данни на КФН българските граждани са ощетени с 9 млн. лв., преминали директно от техния джоб в мрежата от компании на испанския гражданин Диего Алонсо. Този гражданин оперира вече години на „строго регулирания“ български пазар, въпреки че в собствената му страна му е отказан лиценз“, обяви Крум Зарков.



Крум Зарков заяви, че ПГ на „БСП за България“ настоява Народното събрание да изиска от правителството в лицето на министъра на финансите да продължи да проучва всички възможности, предоставени от българското, европейското и международното законодателство, за своевременно възстановяване на сумите на засегнатите лица. Той добави, че не бива да се задоволяваме с отговора, че нищо не може да се направи „Готови сме да разгледаме в спешен порядък и законодателни промени, ако такива са нужни“, категоричен бе той. Зарков коментира, че сериозният пазарен дял, завладян от Olympic Insurance Co. Ltd в сегмента „Гражданска отговорност“ възникналите проблеми, вследствие на отнемането на лиценза й, поставят много въпроси по отношение на качеството на осъществявания надзор в България. „Една компания в продължение на години е практикувала агресивна дъмпинг политика, с която е привличала клиенти. Защо Комисията не оповести този дъмпинг? Защо останалите застрахователни компании не възроптаха срещу него? Защо не е сезирана КЗК?“, попита Зарков. Той добави, че много хора дължат отговори на тези въпроси. „Затова предлагаме крайният срок, в който министърът на финансите да предложи адекватни действия, а Комисията за финансов надзор да предостави доклада си, да бъде 7 септември 2018 г.“, каза още Крум Зарков.





















