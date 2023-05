Роби Уилямс и режисьорът на Най-великият шоумен Майкъл Грейси на фестивала в Кан за По-добър човек

Международно признатата суперзвезда Роби Уилямс и режисьорът Майкъл Грейси присъстваха на фотосесия в подкрепа на предстоящия игрален филм Better Man на покривната тераса на Chopard. Дългоочакваният музикален филм Better Man е вдъхновен от живота на Роби Уилямс и е режисиран и написан в съавторство от австралийския режисьор Майкъл Грейси ("Най-великият шоумен").



Better Man (По-добър човек) разглежда възхода, падението и възкресението на Уилямс - един от най-продаваните британски изпълнители на всички времена. Грейси ще хвърли светлина върху невероятните възходи и падения на известността и пътя към славата, вдъхновен от живота на Уилямс и от това как той вижда себе си. Фантастичният мюзикъл ще бъде изпълнен с преосмислени версии на музикалните хитове на Уилямс и емблематични изпълнения, с впечатляващи декори и зашеметяващи визуални ефекти, създадени от екипа на Weta FX, носител на Оскар® ("Аватар", трилогията "Властелинът на пръстените").



Уилямс играе заедно с Джоно Дейвис (Ловци, Kingsman: Тайните служби). Актьорският състав включва още носителя на наградата BAFTA® Стив Пембъртън (Вътрешен номер 9, Убийствена ева), номинираната за BAFTA® Алисън Стедман (Кралският човек, Роалд и Беатрикс: Опашката на любопитната мишка), Деймън Хериман (Джуди и Пънч, Туристът), Кейт Мълвани (Ловци, Елвис) и Антъни Хейс (Военна машина, Светлината между океаните).



Ансамбълът се допълва от Том Бъдж (Bloom, Gallipoli), Рейчъл Банно (Home and Away, The Ruby Landry Saga) Джейк Симънс (Anatomy Of A Scandal), Лиъм Хед, Чейс Воленвайдер и Джеси Хайд.



