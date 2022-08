Nicole Moudaber се присъединява към фестивала SOLAR Summer

Само седмица ни дели от SOLAR Summer 2022 – фестивала, който се отличи с ярките си артисти като едно от най-посещаваните събития за електронна музика у нас през последните години. За радост на феновете, организаторите от YALTA CLUB добавят още един артист към вече добре подбрания лайнъп на двудневното събитие в Бургас. Във втората фестивална вечер, на 13 август, специален гост ще бъде жената с безкомпромисен музикален усет, Nicole Moudaber. Тя ще се присъедини към вече обявените артисти в събота - Adam Beyer, Ilario Alicante и Liubo Ursiny. В петък (12 август) фестивалът започва с Joseph Capriati, Loco Dice и Stephen Popov. Включването на безспорната кралица на техното към хедлайнерите на SOLAR Summer 2022 е повод за възторг и за феновете, които вече са закупили билетите си за събитието. Един от най-търсените и предпочитани гости на всеки престижен фестивал, тя е начело на империя в лицето на MOOD – изключително влиятелния ѝ звукозаписен лейбъл и глобален парти бранд, както и радиопредаването In The MOOD, което се излъчва в повече от 50 страни по света със седмична аудитория от над 16 милиона души. Нефилтрираният публичен образ и искреността на Nicole Moudaber създадоха силна връзка с феновете ѝ както по света, така и в България. При всяко нейно гостуване у нас, диджейката от нигерийски произход създава вълнуващи и еуфорични спомени за публиката. За последно станахме свидетели на невероятната атмосфера по време на SOLAR 2019 в зала MOODRAW, която беше в разгара си, когато тя пое контрола зад пулта. Хиляди гости ще споделят емоцията от морското издание на SOLAR Summer 2022 през следващия уикенд. Освен мащабното събитие на пристанище Бургас, YALTA CUB предлагат и дневно издание, отново в два дни, на 13 и 14 август. SOLAR Island се завръща след огромния интерес от миналата година с разширен терен, капацитет и забавления за гостите на остров Света Анастасия, а зад пулта в двата дни ще бъдат легендарният Hernan Cattaneo (събота) и Hot Since 92 (неделя).