Мария Бакалова ще председателства комисията за избор на най-добър международен филм на България за надпреварата за "Оскар" 2022-23, потвърдиха от Националния филмов център на страната. Бакалова беше номинирана за "Оскар" и "Златен глобус" през сезон 2020-21 за изпълнението си на дъщерята на Борат със Саша Барон Коен. Сега тя е заета да гради кариера в Холивуд, където ролите й включват The Bubble, Bodies Bodies Bodies и предстоящите Guardians of the Galaxy Vol. 3. Бакалова коментира, че е много благодарна и приема начинанието с чест и отговорност.