Лео ди Каприо с Мик Джагър на Ибиса

Възможно ли е известният лотарио Леонардо ди Каприо да е черпил вдъхновение за своите женствени маниери от своя приятел Мик Джагър през всичките тези години?



80-годишната звезда на Rolling Stones, известна с карирания си любовен живот, се присъедини към актьора, 48, който е известен с срещите си с по-млади модели, за част от удължената му почивка в Европа това лято.



Двамата бяха забелязани с група от приятели на Лео от A-списъка на лодка край парти острова в сряда, включително швейцарския милиардер Ернесто Бертарели и Арабела Чи от Love Island.





А Мик - който е с партньорката си Мелани Хамрик, на 36 години, от 2014 г. - беше видян да разговаря уверено с брюнетка на борда.





Към Лео това лято на яхтата му се присъединиха редица известни лица, включително моделът Нийлам Гил, близък приятел Тоби Магуайър, австралийският бизнесмен Джеймс Пакър, легендата на руския подиум Ирина Шейк и американският модел Меган Рош.



За деня на яхтата Мик беше облечен в ефектна риза с шарки в синьо и черно на цветя, светли панталони и бяла тениска.



Междувременно Леонардо се придържаше към обичайната си униформа от бяла риза и шапка, докато групата премина на сушата от яхтата с по-малка лодка.





Мик и Мелани, които се запознаха на концерт в Токио, имат шестгодишен син на име Деверо „Деви“ Октавиан Базил Джагър.



Музикантът е баща на осем деца от пет различни жени. Най-голямото му дете, дъщеря на име Карис, е на 52 и е родена от кратка връзка с актрисата и певица Марша Хънт.



След това той има дъщеря на име Джейд, която сега е на 51 години. Джейд е от бившата му съпруга Бианка, за която е женен от 1971 до 1978 г.



Мик има четири деца с Джери Хол; две дъщери; Елизабет, 39, и Джорджия, 32, и двама сина; 37-годишният Джеймс и 25-годишният Габриел.



Двамата имат неофициална брачна церемония в Бали през 1990 г., след като са били заедно повече от десетилетие, но по-късно тя е обявена за невалидна.



Мик и Джери прекратяват връзката си, когато се разбира, че Мик е изневерил на Джери с бразилския модел Лусиана Хименес Морад, която ражда седмото дете на Джагър - Лукас.



Всичко това идва точно след като Леонардо и Тоби се насладиха на вечер с Арабела от Острова на любовта и нейния любим Ричи Акива в Ибиса в понеделник вечер.



Актьорът от "Титаник" и звездата от "Спайдърмен" (48) се присъединиха към риалити звездата Арабела (32) и Ричи (45), който е известен като "краля на нощните клубове".





Арабела и Ричи - които са близки приятели на Леонардо - са били забелязани да се целуват страстно миналата седмица на борда на яхта в Ибиса.





Групата се отправи на вечер на испанския остров в нощен клуб D10 с по-голяма група приятели.





Групата вървя заедно по тротоара през нощта, докато се възползваха максимално от всичко, което известният парти остров може да предложи.



Миналата седмица Тоби и Лео бяха видени да обядват с холандския моден модел Имаан Хамам по време на европейската им почивка.





Лео се наслаждава на продължителна почивка в Ибиса, Сардиния, крайбрежието на Амалфи, Сен Тропе и Тоскана.



Дългата пауза накара Ди Каприо да се събере отново с близкия си приятел Тоби, докато общуваше с повече от няколко други знаменитости.



Австралийският бизнесмен Джеймс Пакър, легендата на руския подиум Ирина Шейк и американският модел Меган Рош също се присъединиха към купона през последните седмици.



Не е известно от колко време Арабела се вижда с Ричи, нито къде са се срещнали за първи път.



Ричи е редовен на клубната сцена в Ню Йорк от тийнейджърските си години и открива легендарния нощен клуб 10ak през 2007 г.



Той е главен изпълнителен директор на Butter Group, която притежава други популярни заведения в града, включително Up & Down и Butter.



Ричи редовно се среща със знаменитости и преди това е бил домакин на рождени дни на Риана и Наоми Кембъл.



Бизнесменът също така е бил домакин на едно от най-шумните афтърпартита на Met Gala и е бил водещ на партита за джет сетинг класа в Монако и Малдивите.



Преди това Ричи каза пред The New York Times, че не използва връзките си със знаменитости за реклама, казвайки: „Не ги използвам, за да подобря бизнеса си, те са ми приятели. Опитвам се да ги защитя, доколкото мога.



Преди това романтично свързан с Риана и Хайди Клум, Ричи никога не е коментирал публично любовния си живот.



„Вземам страница от мои приятели, които са знаменитости“, каза той. „Оставете хората да вярват в каквото си искат.“



Романсът на Арабела и Ричи идва, след като беше съобщено, че се среща с френския ръгбист Йоан Хюгет през юни.



Двойката беше видяна на Откритото първенство на Франция заедно и изложиха уютна изложба, докато Йоан обгръщаше рамото на Арабела.



Източник каза пред The Sun: „Те се срещаха известно време и сега стана по-сериозно, така че бяха щастливи да го направят официално на Откритото първенство на Франция.“



Още през декември 2022 г. Арабела беше забелязана да напуска ресторант IT Mayfair, държейки се за ръце с личния си треньор Рикъл Уайт.



Рикел беше личен треньор на звездата по онова време, въпреки че не е известно от колко време са се срещали.



Излетът дойде, след като Арабела се записа за шоуто Celebrity Ex In The City - MTV отделяне на Ex On The Beach - което има за цел да помогне на звездите да намерят отново любовта чрез срещи на сляпо след сърдечна болка.



Арабела се сблъска с бившия си Кори Сампсън в шоуто и мнозина бяха шокирани да разберат, че се срещат, защото никога не са разкривали публично връзката си.



Кори разкри в телевизионното шоу, че Арабела е продължила да му изпраща имейли дори след раздялата им.



По-рано Арабела отрече, че се среща с диджеят Том Занети, след като бяха забелязани на разходка с лодка заедно през юли 2021 г.



Тя каза на OK!: "Снимахмесе заедно, но сме просто добри приятели! Хората са си предположили повече, отколкото всъщност е. Аз съм 100 процента необвързана".

Източник: dailymail.com