Гледаме хитови заглавия на Sony Pictures по HBO Max

Sony Pictures Television и Warner Bros. Discovery обявиха днес удължаването на споразумението си за съдържание в Централна и Източна Европа. Споразументието включва заглавия от каталога на Sony Pictures Entertainment (SPE) с предстоящи игрални филми и избрани телевизионни сериали, които ще бъдат достъпни ексклузивно по каналите на HBO и стрийминг платформата HBO Max в региона.

От последните хитове, като изключително популярния биографичен филм "Уитни Хюстън: Искам да танцувам с някого" и "Човек, на име Ото" с Том Ханкс, до дългоочакваните филми от предстоящия премиери на SPE, сделката ще предостави на клиентите на HBO и HBO Max някои от най-големите заглавия и франчайзи на компанията. Бъдещите заглавия в списъка на SPE включват: Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gran Turismo, Equalizer 3, новата част на франчайза Ghostbusters и предстоящите игрални филми от вселената на Sony Spider-Man (включително Kraven the Hunter, El Muerto и Madame Web).

Сделката ще включва и достъп на клиентите на HBO и HBO Max до обширна селекция от най-популярните филми в каталога на SPE, включително филми от франчайзите Спайдърмен, Джуманджи, Мъже в черно и Хотел Трансилвания. Партньорството включва и телевизионния сериал Accused (предстояща премиера през юни месец), който стартира с рекорден рейтинг през януари по Fox в САЩ, като донесе най-високия рейтинг на мрежата от три години насам, както и номинираната за BAFTA британска драма Без грях (налична в платформата от този месец) и дългоочакваните през 2023 сериали Lucky Hank и базираният на игра Twisted Metal.

Сделката за филми и телевизионни сериали обхваща териториите в Централна и Източна Европа, и е в сила за Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Молдова, Словения, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Косово. Марк Йънг, изпълнителен вицепрезидент "мрежи и дистрибуция", Sony Pictures Television EMEA, споделя: "Като независимо студио с едни от най-очакваните холивудски игрални филми и телевизионни сериали и огромното богатство от обичани класики в библиотеката на Sony Pictures, ние сме в уникална позиция да предложим страхотни заглавия на публиката по целия свят. Тази нова разширена сделка с нашите партньори и приятели от Warner Bros. Discovery е чудесен начин да предоставим това съдържание на аудиторията на HBO и HBO Max в Централна и Източна Европа.

" Рагнхилд Торбех, старши вицепрезидент "Програмиране и придобивания", EMEA, Warner Bros. Discovery коментира: "Удължаването на тази многогодишна сделка означава, че нашите клиенти в Централна и Източна Европа ще продължат да се наслаждават на невероятен набор от игрални филми и телевизионни сериали от Sony по HBO и HBO Max като част от съществуващия си абонамент. Заедно със заглавията от семейството марки на WBD, включително HBO Originals, Warner Bros, Max Originals и вселената на DC, лицензното съдържание помага да гарантираме, че предлагаме на всички в домакинството възможно най-добрата комбинация от съдържание."