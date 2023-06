Бийтълсите съживиха Джон Ленън

Сър Пол Маккартни призна, че е използвал изкуствен интелект, за да помогне за създаването на това, което той нарича "последния запис на Бийтълс". Той каза пред програмата Today на BBC Radio 4, че технологията е била използвана за „извличане“ на гласа на Джон Ленън от старо демо, за да може той да бъде включен в песента, предаде telegraph.bg;



„Току-що завършихме записа и ще бъде пуснат тази година“, обясни музикантът.



Сър Пол не посочи името на песента, но вероятно е композиция на Ленън от 1978 г., наречена Now And Then.



Маккартни получи демото година по-рано от вдовицата на Ленън, Йоко Оно. Това беше една от няколкото песни на касета с надпис "For Paul", която Ленън направил малко преди смъртта си през 1980 г.