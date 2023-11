Тези великолепни лилави и зелени светлини не са полярни сияния. Това е Стив

Не цялата наука се извършва от хора в бели лабораторни престилки под флуоресцентните светлини на академичните сгради. Понякога траекторията на научните постижения се променя завинаги в кръчма на чаша бира.



Такъв е случаят с обширните лилави и зелени светлини, които могат да надвиснат над хоризонта в Северното полукълбо. Явлението прилича на полярно сияние, но всъщност е нещо съвсем различно.

То се нарича Стив.

Редкият светлинен спектакъл предизвика оживление тази година, тъй като слънцето навлиза в най-активния си период, увеличавайки броя на ослепителните природни явления, които се появяват в нощното небе - и доведе до нови съобщения за хора, забелязали Стив в райони, където той обикновено не се появява, като например части от Обединеното кралство.

Но преди около осем години, когато Елизабет Макдоналд, космически физик в Центъра за космически полети "Годард" на НАСА, е в Калгари, Алберта, за семинар, тя никога не е виждала явлението на живо. И все още нямаше име.



Всъщност малцина учени, които активно изучават полярните сияния и други явления на нощното небе, бяха станали свидетели на Стив, който се появява по-близо до екватора от полярните сияния и се характеризира с лилаво-розова арка, придружена от зелени, вертикални ивици.



След като Макдоналд изнася лекция в близкия университет, тя се среща с няколко учени-граждани - предимно фотографи, които прекарват нощите с надеждата да заснемат следващото зашеметяващо изображение на танцуващи в канадското небе цветове - в ирландския пъб "Килкени".



"Вече се бях свързала с местните преследвачи на полярни сияния от Алберта (в) група във Facebook, която по това време беше доста малка - казва Макдоналд, - но много желаеше да сподели наблюденията си и да взаимодейства с НАСА."



Фотографите дойдоха със снимки в ръка, нетърпеливи да покажат мистериозното светлинно шоу, което бяха уловили.

Именуване на спектакъла



По онова време "не знаехме точно какво е това", казва Макдоналд за феномена, показан на снимките.



Нийл Зелър, граждански учен или експерт по въпросите на фотографията - както понякога се наричат фотографите, преследващи полярните сияния - е присъствал на тази среща.

"Започнах да забелязвам това, което наричахме протонна дъга през 2015 г.", каза Зелър. "В миналото тя е била фотографирана, но неправилно идентифицирана, и затова, когато присъствах на тази среща в кръчмата "Килкени" ... започнахме малък спор за това (дали) съм видял протонна дъга."



Снимка на феномена Стив, заснета от канадския фотограф Нийл Зелър.



Д-р Ерик Донован, професор в Университета в Калгари, който е бил в кръчмата заедно с Макдоналд в онзи ден, уверява Зелър, че не е видял протонна дъга, която според статията, на която Донован по-късно е съавтор, е "субвизуална, широка и дифузна", докато Стив е "визуално ярка, тясна и структурирана".

И заключението от тази вечер беше, че не знаем какво е това", каза Зелър. "Но можем ли да спрем да го наричаме протонна дъга?"



Малко след тази среща в кръчмата друг преследвач на полярни сияния, Крис Ратцлаф, предлага име на мистериозните светлини на страницата на групата във Facebook.



Членовете на групата работят за по-доброто разбиране на явлението, но "предлагам дотогава да го наричаме Стив", пише Ратцлаф в публикация във Facebook от февруари 2016 г.



Името е заимствано от "Over the Hedge", анимационния филм на DreamWorks от 2006 г., в който група животни се плашат от висок листопаден храст и решават да го наричат Стив. ("Много по-малко се страхувам от Стив", заявява едно диво прасе.)



Името се е наложило. Дори след като явлението може да бъде обяснено по-добре. Дори след като обясненията за Стив започват да се оформят в научни статии.

По-късно учените създават съкращение на това име: Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.



Тази среща в малка канадска кръчма е повратна точка.



"Това беше личната среща, която беше една от частите, които дадоха по-голям тласък за събиране на все повече и повече наблюдения по все по-строг начин, за да можем да ги съпоставим с нашия спътник", каза Макдоналд.

Какво е Стив?



В крайна сметка Макдоналд казва, че сателит е наблюдавал директно Стив, събирайки важни данни и довеждайки до проучване от 2018 г., което предполага, че светлините са визуална проява на нещо, наречено субаурален йонен дрейф или SAID.



SAID се отнася до тесен поток от заредени частици в горните слоеве на земната атмосфера. Изследователите вече са знаели, че SAID съществува, казва Макдоналд, но не са знаели, че понякога може да е видим.



СЕЙД се различава визуално от полярните сияния, които се причиняват от електрически заредени частици, които светят при взаимодействието си с атмосферата и изглеждат като танцуващи зелени, сини или червени ленти. Стив - ако е причинен от SAID - е съставен предимно от същите неща. Но той се появява на по-ниски географски ширини и се появява като ивица от лилава светлина, придружена от характерни зелени ленти, често наричани "пикел".



Стив може да бъде разочароващо труден за забелязване, като се появява заедно с полярните сияния с малка регулярност. Понякога забелязването на Стив е въпрос на късмет, отбелязва Дона Лах, фотограф от канадската провинция Манитоба.



Лах е виждала и снимала Стив около две дузини пъти, което е рядко постижение в света на небесната фотография. Тя каза, че използва семейната си ферма в отдалечен парцел в южната част на Манитоба, където има малко или никакво светлинно замърсяване.

Винаги проверява космическото време, преди да тръгне. Търси условия, които да са поне Kp3 - индекс на космическото време, който варира от Kp0 до Kp9, като по-високите числа показват по-голяма активност.



Изглежда, казва Лах, че явлението започва с дъгата SAR - стабилна червена аврорална дъга - която се появява близо до авроралния овал.



"В крайна сметка тя може да мигрира на юг ... към екваторната страна на полярното сияние и да образува Стив", каза Лах.



Стив винаги се появява заедно с полярното сияние, казват Лах и Зелер, но не всички полярни сияния включват Стив.

Къде и как да видите Стив



Земята навлиза в период на повишена слънчева активност, или слънчев максимум, който се случва на всеки около 11 години, казва Макдоналд.



По това време зрителите могат да очакват повече видими светлинни шоута в небето и - потенциално - възможност да станат свидетели на Стив на ниски географски ширини. Светлинни феномени са забелязани чак до Уайоминг и Юта, каза тя.



"Неотдавна имаше бури, които бяха видими в САЩ - съвсем малко - дори до, например, Долината на смъртта", каза Макдоналд. "А неотдавна, тази през ноември... беше видима в най-южната си точка над Турция, Гърция и Словакия, и дори в Китай, което е много рядко."



Стив обаче се вижда най-добре през обектива на фотоапарат.



С невъоръжено око той може да изглежда само като слаб контур от самолет, който се движи по небето, отбелязват Зелър и Лах, и може лесно да бъде пренебрегнат.

Фотоапаратите са много по-чувствителни към светлината и улавят ярките цветове на Стив през лещите си.



Дори камерата на телефона може да работи - добавя Макдоналд.



"Бих казала, че това е първият слънчев максимум, при който мобилните телефони на повечето хора могат да направят добра снимка на полярно сияние", каза тя.



Според Зелър и Лах феноменът на Стив е най-вероятно да бъде уловен около равноденствията през пролетта и есента. (Тази година есенното равноденствие настъпи на 23 септември.)



"Не мисля, че Стив се появява повече по време на равноденствие, но е добре известно, че по-големите бури от полярно сияние се появяват повече в близост до равноденствията", отбеляза Макдоналд. И тъй като Стив има склонност да се появява заедно с полярното сияние, може да се окаже, че е по-вероятно явлението да се наблюдава през март или септември.



Зелър и Лах казаха, че обикновено виждат Стив между вечерта и полунощ.



"Това не е нещо, което се наблюдава цяла нощ", каза Зелър. "Най-дългата продължителност на Стив, която съм виждал, е била един час от началото до края."



Зелър добави, че изчаква авроралната буря да започне да намалява, преди да обърне камерата си на изток - от неговата наблюдателна точка в Канада - или право нагоре, тогава "започваш да виждаш тази лилава река".



Това е Стив.

На снимката: Изображението на Стив, заснето от канадската фотографка Дона Лах през 2022 г.

Източник: CNN