"Социалната слабост" е свързана с рискове за здравето на възрастните хора

Да разгледаме три хипотетични жени в средата на 70-те години, които живеят сами в еднакви икономически условия и имат еднакви заболявания: диабет, артрит и високо кръвно налягане.



Г-жа Грийн остава вкъщи през повечето време и понякога изкарва по една седмица, без да се вижда с хора. Но тя поддържа честа връзка по телефона с приятели и роднини и посещава виртуален курс с дискусионна група от близкия колеж.



Г-жа Смит също остава вкъщи, но рядко разговаря с някого. Загубила е контакт с приятели, спряла е да ходи на църква и прекарва по-голямата част от времето си в гледане на телевизия.

Г-жа Джонсън има широк кръг от приятели и натоварен график. Тя редовно се разхожда със съседите си, два пъти седмично е доброволец в местното училище, ходи на църква и поддържа близки контакти с децата си, които не живеят наблизо.

Три групи социални обстоятелства, три нива на риск, ако жените паднат, получат пневмония или сериозно влошат здравословното си състояние.



Експертите предполагат, че от жените г-жа Джонсън ще има най-голяма вероятност да бъде откарана до лекар или да бъде посетена в болница. Няколко души могат да проверят състоянието на г-жа Грийн и да организират помощ, докато тя се възстановява.

Но е малко вероятно г-жа Смит да получи голяма помощ и е по-вероятно да се справи по-зле от останалите, ако здравето ѝ стане проблемно. Тя е това, което някои експерти наричат "социално уязвима" или "социално слаба".



Социалната слабост е следствие от физическата слабост - набор от уязвимости (включително слабост, изтощение, непреднамерена загуба на тегло, бавност и ниска физическа активност), за които е доказано, че увеличават риска от падания, инвалидност, хоспитализация, лоши хирургически резултати, постъпване в старчески дом и по-ранна смърт при възрастните хора.



По същество хората, които са физически слаби, имат по-малко физиологични сили и намалена биологична способност да се възстановяват след болест или нараняване.

Социалната слабост допринася за уязвимостта на възрастните хора



Социално слабите хора също имат по-малко ресурси, но по различни причини - те нямат близки взаимоотношения, не могат да разчитат на помощ от другите, не са активни в обществени групи или религиозни организации или живеят в квартали, които не са безопасни, наред с други обстоятелства. Освен това социалната слабост може да включва усещане за липса на контрол върху живота или за обезценяване от страна на другите.



Много от тези фактори са свързани с лоши здравни резултати в по-късна възраст, заедно с така наречените социални детерминанти на здравето - нисък социално-икономически статус, лошо хранене, несигурни жилища и недостъпен транспорт.

Социалната слабост предполага, че всеки фактор допринася за уязвимостта на възрастния човек и че те си взаимодействат и се надграждат един друг.



"Това е по-пълна картина на положението на възрастните хора, отколкото всеки един фактор поотделно", казва д-р Мелиса Андрю, професор по гериатрична медицина в университета "Далхуси" в Халифакс, Нова Скотия, която през 2008 г. публикува един от първите индекси за социална уязвимост на възрастните хора, предаде CNN.



Този начин на мислене за социалния живот на по-възрастните хора и за това как той влияе върху здравните резултати, получава ново внимание от експерти в САЩ и другаде. През февруари изследователи от Масачузетската обща болница и Калифорнийския университет в Сан Франциско публикуваха в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences "индекс на социалната слабост", състоящ се от 10 елемента.

Използвайки данни от 8250 възрастни на 65 и повече години, участвали в националното проучване на здравето и пенсионирането от 2010 г. до 2016 г., изследователите установяват, че индексът е помогнал да се предвиди повишен риск от смърт през изследвания период при значителен брой възрастни хора, допълвайки медицинските инструменти, използвани за тази цел.



"Нашата цел е да помогнем на лекарите да идентифицират възрастните пациенти, които са социално слаби, и да ги подтикнем към решаване на проблеми, за да им помогнем да се справят с различни предизвикателства", казва д-р Сачин Шах, съавтор на статията и изследовател в Масачузетската обща болница.



"Това добавя измерения на това, което лекарят трябва да знае за своите пациенти, отвъд настоящите инструменти за скрининг, които са фокусирани върху физическото здраве", казва д-р Линда Фрид, изследовател на слабостта и декан на Mailman School of Public Health в Колумбийския университет.



Според Фрид, отвъд медицинските коридори, "трябва обществото да намери решения" на проблемите, повдигнати в индекса - способността на възрастните хора да работят, да се занимават с доброволческа дейност и да се ангажират с други хора; безопасността и достъпността на кварталите, в които живеят; възрастовият подход и дискриминацията срещу възрастните хора и др.