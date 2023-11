Сам Олтман се връща като изпълнителен директор в компанията OpenAI

Компанията OpenAI обяви, че е постигнала споразумение със Сам Олтман да се върне като главен изпълнителен директор само дни, след неговото отстраняване от поста, слагайки по този начин край на дискусиите за бъдещето на стартъпа, намиращ се в центъра на бума на изкуствения интелект, съобщава Ройтерс.



В допълнение към завръщането на Олтман, компанията се е съгласила по принцип частично да възстанови борда на директорите, който го беше освободил от поста. Бившият съизпълнителен директор на Salesforce Брет Тейлър и бившият министър на финансите на САЩ Лари Съмърс ще се присъединят към настоящия директор Адам Д'Анджело в "нов първоначален борд", посочиха още от OpenAI.



Тейлър беше главен технически директор в Meta Platforms Inc., известна по негово време като Facebook Inc., а след това председател на борда на директорите на Twitter Inc. и един от двамата съизпълнителни директори в Salesforce Inc., докато Лари Съмърс беше министър на финансите на Съединените щати от 1999 г. до 2001 г. и директор на Националния икономически съвет от 2009 г. до 2011 г. Д'Анджело беше съосновател и главен изпълнителен директор на компанията Quora Inc. и беше член на предишния борд на OpenAI.



В публикация в социалната медия Х Сам Олтман написа: "Очаквам с нетърпение да се върна в OpenAI".



Завръщането му завършва един бурен уикенд, в който Олтман първоначално се съгласи да оглави изследователския екип в областта на изкуствения интелект на технологичния гигант Microsoft.



Това стана факт, след като първият опит на Олтман да се върне в OpenAI беше отхвърлен в неделя от борда на директорите, който назначи бившия шеф на Twitch Емет Шиър за временен изпълнителен директор.



Уволнението на Олтман донесе несигурност както за OpenAI, така и за Microsoft, като технологичният гигант предприе бързи мерки, за да контролират щетите през уикенда, обещавайки да наеме него и Грег Брокман, президент на стартъпа.



Почти целият над 700-членен персонал на OpenAI е заплашил в понеделник, че ще напусне компанията, освен ако бордът не се оттегли и не възстанови Олтман и Брокман, съобщава Ройтерс, цитирайки видяно от агенцията писмо.



В изявление за медията X главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела приветства промените в борда на OpenAI.



"Вярваме, че това е първата съществена стъпка по пътя към по-стабилно, добре информирано и ефективно управление", каза той.



От своя страна Сам Олтман написа, че „очаква с нетърпение да бъде надграждано нашето силно партньорство“ с Microsoft.