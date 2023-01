Преходното отделение гарантира, че тези, които ще излязат от затвора, няма да се върнат: Зарков

„За пръв път в България ще може да се реализира един нов модел на работа с лишените от свобода, чрез half way house. Half way house означава буквално къща на средата на пътя. На средата на пътя между затвора и свободата. Това следва да гарантира, че тези, които ще излязат от там няма да се върнат обратно в затвора. Това е важно не само за затворниците и служителите, които работят ежедневно с тях, но и за хората извън затвора, които могат да станат жертва на последващо престъпление. Убедени сме, че преходното отделение ще помогне за ограничаване на рецидива, спазвайки най-високите изисквания за хуманност и сигурност“, съобщиха от МП.



Това заяви днес министърът на правосъдието Крум Зарков при началото на строителни дейности, с които започна изграждането на първото у нас преходно отделение – т.нар. half way house.



На събитието днес присъстваха още заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов, ръководителят на проекта комисар Нина Главчовска, началникът на затвора-Бургас ст. комисар Янчо Желев, областният управител Мария Нейкова и ръководителят на Окръжна прокуратура Бургас Георги Чинев.



Преходното отделение ще се обособи в затворническото общежитие от открит тип „Строител“ към затвора в Бургас.



За близо 400 работни дни общежитието в непосредствена близост до затвора трябва да бъде ремонтирано, а в двора му да бъдат изградени новото отделение, административна част и лавка за лишените от свобода.



Идейният проект в Бургас предвижда преходното отделение да включва условия и помещения, близки, до семейната среда: фоайе; четири стаи с по две легла и санитарен възел във всяка; стая с две легла и санитарен възел за лишени от свобода в неравностойно положение; обща кухня с трапезария, където да имат възможност сами да приготвят храната си; общо дневно пространство; стая за срещи; перално помещение и стая за персонал. Ще бъде благоустроена парковата среда в зоната на отделението и затворническото общежитие.

Снимка: БГНЕС