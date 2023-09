Пощенска банка: Програма „Project YOUth“ се превърна в предпочитано финансово решение за деца и младежи

Пощенска банка отчита нарастващ интерес към иновативната си програма „Project YOUth“, предназначена за най-младите клиенти на институцията. В последната година броят им се увеличава с 33,5%, което е явен признак за нарастващия интерес и ангажираност сред младите към банкови продукти и финансови решения. Близо 64% от цялото младежко портфолио на банката използва дигиталните услуги като Интернет банкиране и/или модерния мобилен портфейл ONE wallet by Postbank, а сред най-активните клиенти употребата на дигитални услуги за ежедневно банкиране е над 77%. Това сочат най-новите данни от проучване на Predicta, направено по поръчка на Пощенска банка, които открояват ясно, че младото поколение разчита все повече на дистанционни услуги и дигитални решения за банкиране в ежедневния си ритъм на живот, с които управлението на личния бюджет е още по-сигурно, лесно и удобно.



В анализа на данните се наблюдава още, че най-големият ръст на активните потребители е във възрастовата група 18-26 години с над 70%. Към юни 2023 година спрямо същия месец през 2022 година сред младежите се забелязва повишен интерес към използването на електронно банкиране, което още веднъж потвърждава факта, че те избират удобния и лесния начин да управляват своите финанси от всяко място и по всяко време.



Видима е тенденцията за всички подкатегории и подсегменти към активното използване на дебитни карти, като само за година се наблюдава ръст от 65% на клиентите, които ползват картите си активно на ПОС терминали, правейки средно по 7 трансакции месечно, спрямо 1,6 трансакции на АТМ устройства. За поколение Z парите в брой са все по-малко атрактивни в ежедневието, докато дигиталните трансакции (разплащане на ПОС терминали и работа с АТМ устройства) имат все по-голямо предимство.



„Със създаването на „Project YOUth“ нашето желание бе да разширим достъпа на младите хора до персонализирани и сигурни финансови решения, които ще им бъдат в помощ при формирането на нужната култура по отношение на управлението на собствения бюджет, изграждането на нови спестовни навици и отговорно потребление. Днес сме още по-щастливи да отбележим положителната тенденция, която наблюдаваме в последната година и която още веднъж потвърждава, че сме постигнали целта си. Младежката ни програма продължава да превръща банкирането в забавно и ангажиращо преживяване за най-малките ни клиенти, като им помага да изградят финансовото си бъдеще с лекота, предоставя им възможност за непрекъснато надграждане на умения, както и им дава допълнителни ключови предимства“, коментират от Пощенска банка.



От анализа става ясно още, че младежите, които са открили своя програма в банката и използват разплащателната си сметка за превод на работна заплата, са нараснали с 20%. Интересен е и фактът, че депозитните сметки на младежи до 26 годишна възраст се увеличават спрямо данните за юни 2022 година. Заедно с това салдото по тях също нараства, което говори за увеличаваща се тенденция към спестяване на средства. Сред основните предимства на използването на дебитни карти е, че те възпитават подходящо потребление, отговорно поведение и разумно управление на личните финанси още от най-ранна възраст.



С 51% се увеличава и броят на потребителите, които разкриват Младежката програма „Project YOUth“ за получаване на стипендия, а принос за това имат специалните условия и многобройните ползи, които тя им предоставя за съхранение на личните им средства. Тенденцията младежите да търсят картови продукти за своите доходи от стипендия има рязък скок в последната година и това се наблюдава много отчетливо в периодите на откриването им, когато се обявяват и самите стипендиантски програми от училищните институции.



Данните от проучването на Пощенска банка относно поведенческите модели на младежкия сегмент открояват преобладаващ профил на Mall lovers, който се характеризира с ежедневно използване на дебитните карти при разплащане в супермаркети, мрежата от търговски обекти за мода и облекло, заведения за хранене и развлечения, кафенета, спортни клубове, бензиностанции, куриерски и всякакъв тип услуги, като например месечните абонаменти за музикални и телевизионни стрийминг платформи. Сайтове като Aliexpress и Apple са сред най-често използваните онлайн магазини за пазаруване на този сегмент.



Потребителите от сегмент Occasionalists lifestyle се нареждат веднага след тях, като поведението им се изразява в значително по-малки суми на трансакциите, но често повтарящи се в ежедневието.



В годишна динамика изменението във всяка една поведенческа подкатегория при младежите, най-голям е ръста през 2023 на Mall Lovers (65%), следвани от Daily need потребителите (29%). Наблюдава се спад при Mega store buyers от 43% или потребителите, които пазаруват в големи магазини с обособени секции от всякакъв характер – от строителни до ежедневни стоки.



Пощенска банка създаде специалната Младежка програма „Project YOUth“ с идеята да вдъхнови най-малките и да им предостави съобразен с техните потребности и възраст банков продукт, с който да открият вселена от нови финансови възможности. Програмата е разпределена в три възрастови групи – от 7 до 14 години, от 14 до 18 години и от 18 до 26 години. „Project YOUth“ предоставя интересни финансови предложения за дебитни карти за деца и младежи, с ползването на които те придобиват нови и полезни навици, научават повече за ролята на парите и формират от малки своята финансова култура. Едновременно с това им осигурява удобство при извършване на ежедневните им разплащания, като са предвидени и подходящи индивидуални лимити, съобразени с възрастта им.



Повече информация за Младежката програма „Project YOUth“ на Пощенска банка, както и за пълната гама от продукти и услуги на институцията, може да бъде открита на www.postbank.bg.