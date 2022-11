НС дава 95 хил. лв. за кулинарни и жълти издания

Парламентът обяви обществена поръчка за доставка на български и чуждестранни печатни издания, пише Сега. Заявените абонаменти към момента стават все по-оскъдни на фона на предходни години, което показва слаб читателски интерес сред депутатите в 48-о НС. Общата сума, която ще платят данъкоплатците за печатните издания възлиза на 95,2 хил. лв. с ДДС. За сравнение през 2019 г. за четиво бяха заделени 144 хил. лв.

Напомняме, че само за тоалетна хартия депутатите харчат около 300 хил. лв. годишно.

От сегашната обществена поръчка става ясно за абонамент и доставка на 67 броя български ежедневни и периодични издания през следващата 2023 г.,което ще струва 46 хил. лв. с ДДС. Печатът трябва да бъде доставян в сградите на парламента на пл. Народно събрание № 2 и пл. Княз Александър І № 1 или на друг адрес при писмено искане на възложителя.

Депутатите имат най-голямо желание да четат Труд, за който има 6 абонамента. С по 4 са 24 часа и в Сега. За Капитал има трима желаещи. Толкова са и мераклиите за жълтото издание 168 часа, което е дъщерно на 24 часа. Още трима се абонираха за вестниците Стандарт, Телеграф и Народно земеделско знаме XXI век. По един желаещ има и за жълтите Галерия и Уикенд.

От списанията най-голям интерес получава езотерическото Осем, за което има заявени 6 абонамента. С 5 абонамента са списанията ИК ТП Труд и право и Предучилищно & училищно образование. Впечатление прави, че в заявката са включени по един абонамент за Колекция рецепти и Кулинарен журнал, които излизат два пъти в месеца, както и два абонамента за женското списание Ева.

Освен за български издания, НС е пуснало поръчка и за чуждестранни. Тя е с прогнозна стойност 25 168 евро, като договорът за доставка и абонамент отново е 1 година. Тук са и по-аналитичните издания.

В списъка са включени немалко руски медии, като Международная жизнь, Политические исследования и Россия в глобальной политике. Сред чуждестранните издания са и The Financial Times, The New York Times, Time Magazine, Le Monde, Der Spiegel, както и Foreign Affairs. За всички тях има по един абонамент, като единствено за списанието The Economist са заявени два.

Така общата сума за печатните издания в НС е около 95 хил. лв. Припомняме, че през 2019 г. парламентът плати 110 хил. лв. за озвучаване, коктейл и екскурзовод. А през 2016 г. темата за поръчките на депутатите предизвика голям медиен шум. Тогава стана ясно, че НС даде 257 хил. лв. за тоалетна хартия, почистващи препарати и кофи. От обществената поръчка се разбра, че законотворческият процес изисква един слуга на народа да изразходва тоалетна хартия за около 600 лв. на година.

Егор Глазунов