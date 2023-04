Най-големите банки в света продължават да влагат пари в изкопаеми горива

Банките обещаха да станат "зелени", но миналата година вложиха милиарди долари в разширяване на капацитета за производство на изкопаеми горива въпреки ускоряващата се климатична криза.



Според годишния доклад "Банкиране на климатичния хаос", изготвен от група организации с нестопанска цел, сред които The Rainforest Action Network и Sierra Club, миналата година банките са предоставили 673 млрд. долара за финансиране на индустрията за изкопаеми горива, въпреки че петролните и газовите компании са реализирали печалби в размер на 4 трилиона долара.



Макар че канадските банки осигуряват все по-голям дял от парите, американските кредитори все още доминират на пазара и през 2022 г. на тях се падат 28% от цялото финансиране на изкопаеми горива, се казва в доклада.



Начело на този списък е JPMorgan Chase, най-големият финансист на изкопаеми горива с натрупване от подписването на Парижкото споразумение за изменението на климата през 2016 г. насам, според доклада. Citi, Wells Fargo и Bank of America също са сред петте най-големи спонсори на изкопаеми горива от 2016 г. насам, се посочва в доклада.



"Големите американски банки се забавиха с плановете си за нулево нетно потребление и не успяха да приемат по-силни и по-стабилни ограничения за финансиране на компании, които прокарват неустойчива експанзия на изкопаеми горива", каза в изявление Адел Шрейман, старши представител на кампанията на Сиера клуб "Финансиране без изкопаеми".



Компаниите за добив на нефт и газ отбелязаха небивал ръст, тъй като енергийната криза, предизвикана от войната на Русия в Украйна, доведе до рязко покачване на цените, което постави под въпрос качеството на живот и финансовата стабилност на хората.

Реклама



Печалбите на световната петролна и газова индустрия ще скочат до 4 трилиона долара през 2022 г., в сравнение със средно 1,5 трилиона долара през последните години, заяви през февруари ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол.



Високите цени са увеличили печалбите на енергийните компании, оставяйки ги в излишък от парични средства. Техните акционери усещат този неочакван приход благодарение на огромните програми за обратно изкупуване на акции.



Рекордните печалби идват, след като 60-те най-големи частни банки в света предоставиха 5,5 трилиона долара за финансиране на изкопаеми горива през последните седем години, според доклада.



Джей Пи Морган Чейс, Сити, Уелс Фарго и Банк ъф Америка са членове на Алианса за нулево нетно банкиране на ООН - група банки, които се ангажират да постигнат въглеродна неутралност в дейността си до 2050 г.



"Обръщайки гръб на ангажиментите си в областта на климата и удвоявайки подкрепата си за индустрията на изкопаемите горива, банките на Уолстрийт увеличават вероятността от системни рискове за икономиката, включително срив на стойността на крайбрежните имоти, срив на въглеродния балон и сътресения на застрахователния пазар", заяви в изявление сенаторът Шелдън Уайтхаус, председател на бюджетната комисия на Сената.



Говорител на Алианса за нулево потребление на енергия (Net Zero Banking Alliance) по-рано заяви пред CNN, че цялостните преходни планове "ще изискват години за планиране и изпълнение".



Незабавното оттегляне от съществуващите позиции в областта на изкопаемите горива може да доведе до "екстремни пазарни сътресения", които да "окажат дълбоко въздействие върху най-уязвимите хора по света", добави говорителят.

"Предоставяме финансиране в целия енергиен сектор: подкрепяме енергийната сигурност, помагаме на клиентите да ускорят прехода си към нисковъглеродна икономика и увеличаваме финансирането на чиста енергия, като целта е до 2030 г. да бъдат отделени 1 трилион долара за зелени инициативи", заяви Шарлот Пауъл, ръководител на отдела за комуникации в областта на устойчивото развитие в JPMorgan.



Докладът "Банкиране на климатичния хаос", който се публикува от 14 години, изследва финансирането на изкопаеми горива от 60-те най-големи банки в света. Сред авторите му са и BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance и Urgewald.



Tesla е жертва на ценовата война, която започна



Tesla помогна за започването на ценова война за електромобилите, съобщава CNN. Сега тези по-ниски цени се отразяват на продажбите и печалбите на компанията.



През първото тримесечие автомобилният производител е спечелил с около 22% по-малко, отколкото през миналата година, а печалбите му са намалели още повече в сравнение с третото и четвъртото тримесечие на 2022 г. Това се случва, след като Tesla намали цените си четири пъти през това тримесечие и два пъти само през този месец.



Дори при рекордни доставки на автомобили, по-ниските цени доведоха до спад на приходите с 1,3 млрд. долара в сравнение с четвъртото тримесечие.



Запитани за бъдещата посока на маржовете на печалба, ръководителите на Tesla отказаха да дадат каквито и да било насоки.



"Това е трудна среда за изготвяне на подобна прогноза. Има много макронесигурност", каза финансовият директор Закари Киркхорн. "Има и насрещни, и попътни ветрове."



В разговор с инвеститорите главният изпълнителен директор Елон Мъск защити намаляването на цените, дори ако това означава по-ниски маржове на печалба в краткосрочен план.



"Въпреки че намалихме цените значително в началото на първото тримесечие, си струва да се отбележи, че оперативният ни марж остава сред най-добрите в индустрията", каза той. "Възприехме мнението, че стремежът към по-големи обеми и по-голям автопарк е правилният избор тук в сравнение с по-нисък обем и по-високи маржове."

Предупреждение за силните ранни отчети за приходите



Инвеститорите очакват рецесия на приходите през това тримесечие. Но досега компаниите, които са докладвали, в голяма степен са надминали прогнозите. Това води до известен ранен оптимизъм за това как може да се развие първото тримесечие.



Тези инвеститори трябва да приберат шапките си, каза Брайън Райли, портфолио мениджър в CIBC Private Wealth US, в бележка от сряда.



"Макар че приходите на финансовите компании с голяма пазарна капитализация за първото тримесечие са сравнително силни и по-добри от очакваното, инвеститорите не трябва да придобиват фалшиво чувство за сигурност от тези ранни отчети", пише той.



"Отслабването на продажбите на дребно, промишленото производство и услугите с напредването на първото тримесечие показа, че повишаването на лихвените проценти от страна на Фед е започнало да се отразява на икономическия растеж. Това забавяне на растежа, съчетано с по-високите разходи, които остават лепкави за повечето компании, наложи преосмисляне на пътя на корпоративните маржове на печалба."



И въпреки че компаниите надхвърлят прогнозите, те не ги надхвърлят с толкова много, колкото обикновено.



Според последните данни на FactSet компаниите от S&P 500 надхвърлят оценките за печалба на акция общо със 7,9%. Това е под 5-годишната средна стойност от 8,4%.



Според последния доклад на FactSet общият спад на печалбите на компаниите от S&P 500 през това тримесечие се очаква да бъде около 6,5%. Това ще отбележи най-големия спад на печалбите от 2020 г. насам.

Източник: CNN