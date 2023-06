Най-големият круизен кораб в света е почти готов

Корабът, който ще бъде най-големият круизен кораб в света, е завършил строителството си в корабостроителница във Финландия и е излязъл за първи път в открити води за морски изпитания преди вероятната си доставка през октомври тази година.



Icon of the Seas на Royal Caribbean International е дълъг 365 метра (близо 1200 фута) и ще тежи приблизително 250 800 тона. За сравнение, това е все едно да се опиташ да задържиш на повърхността две кули CN Towers.



Когато отплава във водите на Карибско море през януари 2024 г., той ще може да побере около 5610 пътници и 2350 души екипаж. Съпротивителната сила на кораба ще бъде най-големият в света аквапарк в морето. Наречен "Категория 6", той ще разполага с шест рекордни водни пързалки, но гостите, които искат по-спокойно изживяване, ще могат да се отпуснат и в седемте басейна и деветте хидромасажни вани на кораба.

Той се строи в корабостроителницата Meyer Turku, един от водещите корабостроителници в Европа, в Турку, Финландия. По време на пресконференция на място по-рано тази година президентът и главен изпълнителен директор на Royal Caribbean International Майкъл Бейли заяви пред медиите, че корабът е на път да се присъедини към флота на Royal Caribbean на 26 октомври, преди дебюта си през 2024 г.



Сегашният носител на титлата най-голям круизен кораб в света е друг кораб от флота на Royal Caribbean - Wonder of the Seas, който направи първото си плаване едва миналата година и е с малко по-малка дължина от 1188 фута, като има само 18 палуби за изследване.



Royal Caribbean International представя Icon of the Seas като еволюционен връх на круизната линия, използващ най-новите технологии и надграждащ 50-годишния опит в историята на компанията.

Корабът има повече от 40 възможности за хранене, пиене и забавление, като много от тях са включени в цената на круиза. С 20 палуби и осем зони, които да се разгледат, идеята е да се посрещнат всички видове туристи - от зони, посветени на млади семейства, до пространства само за възрастни, като например първия бар с дуелни пиана на Royal Caribbean International.

Има 28 различни вида помещения за настаняване, с повече категории за семейства, повече разпределения с изглед към океана и повече пространство за групови туристи. Круизната линия казва, че това е най-дългият срок, който някога е посвещавала на "проектирането на перфектната домашна база".

Icon of the Seas е и първият кораб на Royal Caribbean International, задвижван с втечнен природен газ (LNG) и технология за горивни клетки, като част от прехода на компанията към бъдеще с чиста енергия.

2 600 работници на ден

Около 2600 работници са се трудили на Icon of the Seas всеки ден. За морските изпитания стотици специалисти бяха на борда, за да оценят работата в продължение на четири дни.

От Royal Caribbean съобщават, че втората серия морски изпитания е планирана за по-късно през 2023 г.

Източник: CNN