Това са Най-добрите курорти в света: награди Изборът на читателите за 2022 г. на Condé Nast Traveler:

50. The Westin Riverfront Resort & Spa Avon, Vail Valley - Колорадо, САЩ

49. Rosewood Castiglion del Bosco - Монталчино, Италия

48. Нита Лейк Лодж - Уистълър, Британска Колумбия, Канада

47. Gleneagles - Auchterarder, Шотландия, Великобритания

46. Aranwa Paracas Resort & Spa - Перу

45. Tutka Bay Lodge - Хоумър, Аляска, САЩ

44. Airelles Courchevel, Les Airelles - Франция

43. La Cantera Resort & Spa - Сан Антонио, Тексас, САЩ

42. Capella Ubud Bali - Индонезия

41. Conrad Tulum Riviera Maya - Мексико

40. El Nido Resorts - остров Пангуласиан - Филипини

39. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort - Индонезия

38. COMO Бутан

37. Le Barthélemy Hotel & Spa - Сейнт Бартс

36. Elewana Kilindi Zanzibar - Танзания

35. Amankila - Бали, Индонезия

34. The St. Regis Bali Resort - Индонезия

33. Twin Farms - Барнард, Върмонт, САЩ

32. Airelles Val d'Isère, Mademoiselle - Франция

31. Tanah Gajah, a Resort by Hadiprana - Бали, Индонезия

30. Estancia Vik José Ignacio - Уругвай

29. Four Seasons Resort Langkawi - Малайзия

28. Four Seasons Resort Palm Beach - Флорида, САЩ

27. Shangri-La Boracay - Филипини

26. Viceroy Snowmass - Колорадо, САЩ

25. Bahia Vik José Ignacio - Уругвай

24. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - Виетнам

23. Qasr al Sarab Desert Resort by Anantara - пустинята Лива, ОАЕ

22. Cape Weligama - Шри Ланка

21. Four Seasons Resort and Residences Vail - Колорадо, САЩ

20. Частен природен резерват Гротбос - Южна Африка

19. Oliver's Camp - Тарангире, Танзания

18. The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Бали - Индонезия

17. Six Senses Бутан

16. Anantara Sir Bani Yas Island Resorts - Абу Даби, ОАЕ

15. Mount Gahinga Lodge - Национален парк "Мгаинга Горила", Уганда

14. Aman Le Mélézin - Куршевел, Франция

13. Habitas Namibia - област Уиндхук, Намибия

12. Kyambura Gorge Lodge - Национален парк "Кралица Елизабет", Уганда

11. Rosewood Phuket - Тайланд

10. Banana Island Resort Doha by Anantara - Катар

9. Virunga Lodge - Бурера, Руанда

8. Singita Sabi Sand - Южна Африка

7. Six Senses Ninh Van Bay - Виетнам

6. COMO Uma Canggu - Бали, Индонезия

Ето и повече информация за първите 5 в класацията:



5. Atlantis, The Palm - Дубай, САЩ





Атлантис в Дубай изглежда почти идентично с бахамския си събрат, което ще рече: вълшебно. Първият хотел, който обитава остров Палм, е разположен на най-доброто място. Огромното фоайе е оживено по всяко време на деня, но отделете малко време, за да спрете и да се полюбувате на централния елемент на общото пространство - Dale Chihuly, състоящ се от повече от 600 парчета духано стъкло. Курортът наистина има всичко: огромен аквапарк, аквариум, луксозни магазини и повече ресторанти, отколкото можете да преброите на пръстите на двете си ръце. Ако имате стадо деца, които искате да забавлявате и да сте щастливи, това е мястото, на което трябва да отидете.



4. COMO Uma Ubud - Бали, Индонезия





Тъй като Бали е тропически остров, съществува погрешно схващане, че всичко е свързано с плажовете. И все пак няма нищо по-драматично от вълшебната картина на джунглата в Убуд. В COMO Uma Ubud кокосови палми и баниани обрамчват 46 стаи, апартаменти и вили, проектирани от Коичиро Икебучи, които предлагат интимно, хиперлокално преживяване. В сърцето на курорта се намира 82-метров нефритенозелен басейн със стаи и зони за хранене, разположени по уютния парцел. Благодарение на интелигентното планиране, свежия интериорен дизайн, частните дворове и безкрайните басейни за потапяне имотът се чувства модерно, но напълно като у дома си в Убуд.





3. Uxua Casa Hotel & Spa - Транкосо, Бразилия



Заобиколен от гъста тропическа гора и кацнал високо на хребет с изглед към обсипания с пудра и пясък Атлантически океан, Uxua се вписва точно в постхипи утопията на Транкосо. Работейки с местни занаятчии, холандският собственик Вилберт Дас (бивш творчески директор на Diesel) е превърнал хотела в колекция от селски реновирани къщи, вили, интимна къща на дърво и вдъхновен от племената спа център. Всички те са заобиколени от тропически градини с цвят на колибри и са съсредоточени около басейн, облицован със зелен кварц авантюрин, за който, за тези, които не са в течение на лечебните кристали, се казва, че е много терапевтичен. Интериорът е в стил хауте-бохо: просторни стаи за отдих на открито и ефирни дневни пространства с ослепително бели стени и легла с муселинови покривки, акцентирани с много възстановено дърво, антики и винтидж находки, включително ярко боядисани статуетки на Дева Мария. Покрита с настилка пътека минава през мангрови гори до плажа, където има огромни шезлонги за дрямка след закуска и плажен бар, направен от стара рибарска лодка - просто останете хоризонтално и още една кайпириня скоро ще намери пътя към вас.



2. Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach - ОАЕ





Не са много местата, които могат да предложат истинска почивка на плажа и в града - но този елегантен комплекс на чистия бял бряг на Джумейра успява да се почувства като част от Дубай, като същевременно е леко отдалечен от него. Хотелът е предимно в спокойната част на близкоизточния разкош, с мрамор, полилеи от Мурано и тавани от златни листа, пресечени от успокояващи земни тонове, вдъхновени от пустинята и Арабския залив. Персоналът около извитите, обвити със сенки басейни-лагуни изглежда винаги готов с цитрусови шотове и боровинкови кифлички, а на плажа често има шествие от двойки, които се отправят към скулптурата във формата на кълбо, осветена от огъня при залез слънце. СПА центърът предлага процедури, разработени от швейцарския гуру в областта на борбата със стареенето Паулин Бурженер, а голяма част от храната е прясна - от детокс салатите във вегетарианския ресторант Folia до севиче от жълта опашка в ресторант Sea Fu. Но това все пак е Дубай, така че има място и за светкавицата на Nusr-Et, стекхаусът, създаден от размирния турски шоумен Salt Bae. Джумейра е най-близкият плаж до центъра на града, а Бурж Ал Араб и Бурж Халифа все още се извисяват над него и се виждат най-добре от салона Mercury на покрива, където арабските арки обрамчват блестящия град. Няма по-добър начин да разгледате Дубай.





1. Adare Manor - Co. Лимерик, Ирландия





Хвърлете камъче в която и да е посока в двадесет и шестте графства на Ирландия и вероятно ще попаднете на всякакви имения. Но когато прекосявате острова от Дъблин до Лимерик, този, в който трябва да спрете, е Адаре. Атрибути от тежко кадифе и броня, превъзходно полирани подове и задоволителното хрущене на добре настлан чакъл са налице. И все пак това е напълно модерно преосмисляне на провинциалното бягство - няма ги изключвателите на течението, има херметични двойни стъкла и много гореща вода във ваната с изглед към водопада на река Мейг. Следобедът на соколарство, който отваря очите на всички, включително запознаване с хипнотизиращите големи и малки сови, се подхранва от сандвич с печено на скара и чаша Sancerre, достойна за скорошната награда на сомелиера на Michelin в Adare, поднесена край огъня във витражната галерия. Това е гостоприемно място без претенции - забележително сдържаното фоайе и регистрацията са приятно изпълнени с приятна смесица от световни пътешественици, пристигащи и заминаващи от международното летище Шанън, което е само на 30 минути път. В имението дебютираха нов закрит басейн, два тенис корта с гребла, студио за йога, както и парна баня и сауна. Хотелът може да организира заслужаваща си еднодневна екскурзия до Скалите на Мохер в бушуващия Атлантически океан на север, но съветът е да посетите близкия музей на летящите лодки и морския флот Фойнс, където се намира първата входна точка за трансатлантически полети от САЩ в Европа през 40-те години на миналия век - и родното място на ирландското кафе.