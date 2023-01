Кой е най-добрият бар в света?

Най-добрият бар в света за 2022 г. е Paradiso в Барселона, който е драматичен, слабо осветен и разполага с впечатляващ списък с оригинални коктейли. Разположен в модерния квартал Ел Борн, спийкзи барът е скрит в магазин за деликатеси. Отворете вратата на хладилника, за да влезете, където извитият бар от тъмно дърво води към червено оцветена задна стая с лилии на тавана и палмови дървета по стените. Коктейлите са толкова креативни, колкото и очаквате.

В коя страна има най-добрите барове в света?



Тази година триумфира САЩ, като Ню Йорк заема шест места в списъка за 2022 г. Лондон е вторият град с най-голям брой печеливши барове, следван от Мексико Сити с четири и Барселона с три.



50-те най-добри бара в света 2022 г



50. Bulgari Bar, Дубай, ОАЕ

49. Магазин за цветя Lucy's, Стокхолм, Швеция

48. Бар Benfiddich, Токио

47. Само за служители, Ню Йорк

46. L'antiquario, Неапол, Италия

45. Galaxy Bar, Дубай, ОАЕ

44. Карнавал, Лима, Перу

43. HIMKOK, Осло, Норвегия

42. CoChinChina, Буенос Айрес

41. Cantina OK!, Сидни, Австралия

40. Red Frog, Лисабон, Португалия

39. Locale Firenze, Флоренция

38. Zuma, Дубай, ОАЕ

37. Бар с форми за име, Лондон

36. Данте, Ню Йорк

35. 1930 г. , Милано, Италия

34. Overstory, Ню Йорк

33. Манхатън, Сингапур

32. Бар Baltra, Мексико Сити

31. Line, Атина, Гърция

30. Swift, Лондон

29. Може би Сами, Сидни, Австралия

28. Argo, Хонконг

27. Tres Monos, Буенос Айрес, Аржентина

26. Sidecar, Ню Делхи, Индия

25. Кумико, Чикаго

24. Tropic City, Банкок, Тайланд

23. Satan's Whiskers, Лондон

22. Attaboy, Ню Йорк

21. Кафе La Trova, Флорида

20. Baba Au Rum, Атина, Гърция

19. The Clumsies, Атина, Гърция

18. Floreria Atlantico, Буенос Айрес, Аржентина

17. Coa, Хонконг

16. Drink Kong, Рим, Италия

15. Salmon Guru, Мадрид, Испания

14. BKK Social Club, Банкок, Тайланд

13. Hanky Panky, Мексико Сити

12. Jigger & Pony, Сингапур

11. Handshake Speakeasy, Мексико Сити

10. Alquímico, Картахена, Колумбия

9. Катана Китен, Ню Йорк

8. The Connaught Bar, Лондон

7. Two Schmucks, Барселона, Испания

6. Двойно пиле моля, Ню Йорк

5. Малка червена врата, Париж, Франция

4. Licorería Limantour, Мексико

3. Sips, Барселона, Испания

2. Tayēr + Elementary, Лондон

1. Paradiso, Барселона, Испания

Седмица преди да бъдат обявени 50-те най-добри бара в света, беше представен списъкът с 51-100.



51. Sago House, Сингапур

52. Barro Negro, Атина, Гърция

53. Cause Effect Cocktail Kitchen, Кейптаун, Южна Африка

54. La Factoría, Старият Сан Хуан, Пуерто Рико

55. 28 Hongkong Street, Сингапур

56. Quinary, Хонконг

57. Mo Bar, Сингапур

58. Mimi Kakushi, Дубай, ОАЕ

59. Schofield's, Манчестър, Великобритания

60. Caretaker's Cottage, Мелбърн, Австралия

61. Presidente, Буенос Айрес, Аржентина

62. Tan Tan, Сао Пауло, Бразилия

63. клуб Sg, Токио, Япония

64. Brujas, Мексико Сити, Мексико

65. Аналог, Сингапур

66. El Barón, Картахена, Колумбия

67. Атлас, Сингапур

68. Бар Hero, Найроби, Кения

69. Клуб No Sleep, Сингапур

70. La Sala De Laura, Богота, Колумбия

71. Tjoget, Стокхолм, Швеция

72. Three Sheets, Лондон, Великобритания

73. Camparino in Galleria, Милано, Италия

74. Индийско орехче и карамфил, Сингапур

75. Side Hustle, Лондон, Великобритания

76. Candelaria, Париж, Франция

77. Съдът, Рим, Италия

78. Röda Huset, Стокхолм, Швеция

79. Vesper, Банкок, Тайланд

80. Dead End Paradise, Бейрут, Ливан

81. Изгубени и намерени, Никозия, Кипър

82. Експериментално бистро Indulge, Тайпе, Тайван

83. Bar Goto, Ню Йорк,

84. Le Syndicat, Париж, Франция

85. Danico, Париж, Франция

86. Freni E Frizioni, Рим, Италия

87. Re, Сидни, Австралия

88. Изкуството на дублирането, Кейптаун, Южна Африка

89. Donovan Bar, Лондон

90. Република, Сингапур

91. Американски бар Antique, Братислава, Словакия

92. Къщата на машините, Кейптаун, Южна Африка

93. Mace, Ню Йорк

94. Sweet Liberty, Маями

95. Бар "Бамбук", Банкок, Тайланд

96. Мъртвият заек, Ню Йорк

97. Tag, Краков, Полша

98. Бар Zapote, Плая дел Кармен, Мексико

99. Тесуро, Гоа, Индия

100. Sin + Tax, Йоханесбург, Южна Африка