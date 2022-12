23-те най-добри места за посещение през 2023 г

Това е част от нашия глобален пътеводител за най-добрите места, които да посетите през 2023 г. - повече вдъхновение за пътуване можете да намерите тук. През всяка година съставянето на окончателен списък на най-добрите места за пътуване е едновременно вълнуващо и трудна задача.

Ето 23-те дестинации, проверени от редакторите на Condé Nast Traveler от САЩ, Великобритания, Испания и Индия, около които да планирате пътуванията си през 2023 г. Ето какво може да бъде следващото ви приключение:



Окланд, Нова Зеландия

Културни и спортни събития, нови хотели, подобрена въздушна свързаност



Нова Зеландия, която получи широка оценка за овладяването на COVID-19, издържа до септември тази година, за да премахне окончателно ограниченията за пътуване, въведени по време на пандемията. Излишно е да споменаваме, че островната държава се подготвя усилено за тълпите чуждестранни посетители, които се очакват през следващата година, особено в град Окланд.



Въздушната свързаност със САЩ никога не е била по-силна. Понастоящем се извършват полети без междинно кацане от шест американски града; четвъртият най-дълъг полет в света - почти 17-часовият флагмански полет на Air New Zealand от Ню Йорк - дебютира през септември. Австралийският авиопревозвач Qantas също обяви свой директен полет до Ню Йорк, който ще се осъществи през юни 2023 г.



Междувременно наситеният календар със събития в Окланд изглежда наваксва пропуснатото време. След тригодишно прекъсване популярният Фестивал на фенерите ще се проведе през февруари 2023 г. по случай китайската Нова година. Най-големият културен фестивал в света на тихоокеанските острови Pasifika се завръща през март 2023 г. след двегодишна пауза.



Освен най-новите забележителности на Окланд, с които чужденците все още не са се запознали, като екологично чувствителния проект Te Wānanga на крайбрежната улица Quay Street, струващ 350 млн. долара, предстои и откриването на три лъскави хотела. Тук са Park Hyatt, QT Auckland, очарователният хотел Fitzroy и хотел Britomart, единственият сертифициран с 5 зелени звезди хотел в Нова Зеландия. Престоите в града се съчетават отлично с новооткритите в селските райони на Окланд, като вдъхновения от скандинавските стилове Parohe Island Retreat и голф центъра Te Arai. Ако искате да пътувате по-далеч в Аотеароа, новите многодневни екскурзии на луксозния железопътен оператор Great Journeys тръгват от железопътната гара в Окланд. По всичко личи, че през 2023 г. Окланд най-накрая ще получи своя шанс за изява.

Британска Колумбия, Канада

Нови преживявания, ръководени от коренното население, и хижи в дивата природа



По-нататък на изток, във вътрешността на Чилкотин, Британска Колумбия, лодката Nemiah Valley Lodge, собственост на коренното население, ще отвори врати за първия си пълен сезон през юни следващата година. Хижата е първото туристическо начинание в земите, за които се полагат титли на цилкот'ин, след като с историческо решение на Първата нация бяха присъдени права върху традиционната им територия. През 2023 г. те добавят преживяване в хижа, типично куполообразна, използвана от северноамериканските индианци за ритуални парни бани като средство за пречистване, и плаване с каяк по езерото Чилко - най-високо разположеното сладководно езеро в Канада - под ръководството на културни посланици от местната общност Xeni Gwet'in.



На брега на морето се намира и новият курорт Klahoose Wilderness Resort, който се фокусира върху културата на първата нация Klahoose и наблюдението на дивата природа в отдалечения Desolation Sound. Има и курорт Tofino Wilderness в залива Куайт на остров Ванкувър, който ще бъде открит през 2023 г. под собствеността на първата нация Ахусахт.





Централно калифорнийско крайбрежие, САЩ

Престой в новата винена провинция, изключителни стаи за дегустация и ресторанти





Централното крайбрежие, в което има множество спокойни плажни градове, гори от секвои и лозя, произвеждащи изключителни сортове сира, пино ноар и шардоне, е в полезрението ни от известно време. И все пак изглежда, че по-малко известните дестинации в региона заживяват втори живот. В долината Санта Инес каубойски градчета като Лос Аламос и Лос Оливос се носят със същия интригуващ шепот като Джошуа Три преди десетилетие (известни, но не твърде известни). Долината се превърна в най-модерното ново място за бягство на жителите на Анджелис със смесица от забавни дегустационни зали, като украсената с диско топки Future Perfect Wines, небрежно шикозни ресторанти, като таверната с морски дарове Bar Le Côte, и нови места за настаняване, най-вече Inn at Mattei's Tavern.

Auberge Resorts Collection неотдавна възроди последния, любима забележителност от 19-и век, с басейн с кабани, спа център, куриран от култовата нюйоркска организация The Well, и четири ресторанта, включително пушалня, която съчетава готвене на открит огън и шанхайски вкусове. Един час на север, Пасо Роблес, най-накрая се е отървал от имиджа си на град, предназначен само за енофили. Tin City, достъпна колекция от винарни и пивоварни, разположена на индустриален пазар, напомня на Funk Zone в Санта Барбара и разполага с единствения ресторант в окръг Сан Луис Обиспо, отличен с награда Мишлен - Six Test Kitchen.

През следващата година ще отворят отново два исторически хотела - мотел Farmhouse, построен през 40-те години на миналия век в центъра на града, и River Lodge, разположен на входа на път 46, на няколко минути от най-добрите винарни.

Египет

Посетете: уникални археологически музеи, крайбрежни курорти, круизи

След десетилетие на сътресения, предизвикани от Арабската пролет, в Египет настъпва много по-обнадеждаващ период. Тази година се навършиха сто години от откриването на гробницата на Тутанкамон, а през ноември 2022 г. Египет беше домакин на срещата на върха на ООН за климата - COP 27.

През следващата година най-накрая ще бъдат осъществени дълго подготвяни планове, като най-накрая ще бъдат открити много важни проекти, включително дълго отлаганият Голям египетски музей в Гиза. Предвижда се това да бъде най-големият археологически музей в света, който ще бъде открит през 2023 г. и ще съдържа безценни предмети, включително всички предмети, изкопани от гробницата на Тутанкамон.

Допълнителни туристически привличания в областта на египтологията се дължат на вълнуващото завръщане на някои артефакти от Музея на изкуствата "Метрополитън", както и на преместването на огромната колекция от кралски мумии в Националния музей на египетската цивилизация в Кайро.

Предстоят още по-големи трансформации, като бързо се оформя нова инфраструктура и нова столица. Новата административна столица на Египет, разположена на изток от Кайро, ще замени сегашната като правителствен център на страната и ще се похвали с най-високата кула в Африка и дългия 22 мили парк "Зелена река", проектиран да прилича на река Нил. В тази връзка: Viking River Cruises отново разшири флота си, като Viking Aton ще бъде пуснат на вода през август 2023 г. и ще изпълнява популярния маршрут "Фараони и пирамиди". Междувременно откриването на екокурорта The Chedi El Gouna на Червено море е планирано за декември 2022 г. - още една причина за пътуване до Египет с няколко спирки.



Галилея, Израел

Очарователни бутикови хотели, лозя, подобрена свързаност

От десетилетия почитателите на храната и виното от Тел Авив пътуват по ветровития път на север към израелския регион Галилея, където пейзажът се разгръща в тучни зелени хълмове и долини. За местните жители това плодородно кътче, изпълнено с овощни ферми, органични млекопреработвателни предприятия и семейни винарни, отдавна е почитано като собствената Тоскана на Израел.

През изминалата година бяха открити множество нови бутикови хотели, сред които Pereh Mountain Resort, разположен на върха на хълм и заобиколен от маслинови горички и овощни градини, както и Galei Kinneret, преобразен с кухня, ръководена от известния готвач Асаф Гранит.

В откритата през 2021 г. къща The Farmhouse гостите спят сред лозя, а след терапията в басейна Watsu и обиколките с джипове са поканени да съчетаят местните вина с майсторски сирена и местни продукти. Най-големият град в Галилея - Тивериада - също ще бъде обновен с нова крайбрежна алея по същия бряг, където се твърди, че Исус е ходил по вода, а новите директни полети до Израел от Атланта (Delta; от май) и Маями (American; от октомври) ще направят достъпа до него през 2023 г. по-лесен от всякога.

Кения

Горещи точки в градовете, островни бягства и ослепителни сафари къщички

Кения отдавна е голям притегателен център за сафари туристите, но отвъд Масаи Мара има още много какво да се види - и има нови убедителни причини да прекосите страната. Макар че Найроби често се превръщаше в място за престой за една нощ по пътя към храсталаците, нови иновативни хотелски концепции като The Social House Nairobi, който отвори врати точно преди пандемията, приканват посетителите да се задържат за по-дълго. В 83-те елегантни стаи са използвани местни продукти, като кенийско кафе и тоалетни принадлежности, а четирите ресторанта и кафенето са горещи точки за среща на творците от Найроби.

Ресторантите в Найроби също процъфтяват с творчески кухни като Cultiva - ферма за хранене, дело на еквадорския шеф готвач Ариел Москарди, който се влюбва в Найроби по време на кратко посещение; сега той работи по експериментален филиал за готварски маси, наречен Aya, който ще бъде открит през следващата година. Освен това, след като през 2021 г. отвори дома си за гости като изпълнения с изкуство Eden Nairobi, дизайнерът Анна Тжебински вече се е насочила към крайбрежието. Тя е завзела три апартамента в очарователния островен архипелаг Ламу, напълнила ги е с мебели и декорации по свой дизайн и през 2023 г. ще ги открие като Jannah Shela. С прекрасни пространства на закрито и открито и бар на покрива с най-добрата гледка в Ламу, това е шикозно убежище за нова вълна от пътници - както кенийски, така и международни.

Долината на Лоара, Франция

Нови хотели и ресторанти в исторически замъци, луксозни пътувания с влак

Долината на Лоара винаги е разчитала на изобилието си от кралски замъци и пищни пейзажи, за да привлича туристи. Но едва наскоро, благодарение на инициативата на хотелиери, творци и готвачи, регионът се опита да излезе извън рамките на живописните си исторически чудеса и да създаде нови причини за посещение.

Тези усилия започнаха през 2020 г. с вдъхновените от гастрономията и природата почивки, предлагани в Loire Valley Lodges и Les Sources de Cheverny, и не показват признаци на спиране. Голямо издигане на летвата постигна Fleur de Loire, хотелът с изискана кухня на шеф-готвача с двойна звезда Мишлен Кристоф Хей в Блоа, с изглед към река Лоара, който отвори врати през юли миналата година. Хей реставрира бивш хоспис от 17-и век, за да създаде два ресторанта, сладкарница, спа център Sisley, 44 елегантно обзаведени стаи и градина с площ 2,5 акра, която доставя всички продукти за неговата кухня.

Маракеш, Мароко

Нови риади в града, престой в пустинята, изложби на изкуство и дизайн

Маракеш притежава зашеметяваща енергия, която ви привлича, завърта и ви кара да искате още. Всички тези причини са основателни, за да се уверите, че имате успокояващ дом за през нощта - и ще го имате, благодарение на няколко вълнуващи откривания. Мечтателният риад El Fenn току-що добави десет нови стаи в характерния за хотела стил, съчетаващ сложни занаятчийски детайли, смели цветове и забележително съвременно изкуство.

От другата страна на Медината тази пролет ще се появят две нови места. На първо място, Розмари - нов риад с успокояващ двор и слънчев покрив от Лоранс Линаерт, дизайнера, който стои зад марката LRNCE за керамика и текстил. В зеления квартал Хивернаж, където се намират някои от най-добрите нощни заведения в града, нов хотел Nobu ще вдъхне нов живот на бившия хотел Pearl.

В пустинята Агафай, на 45 минути път с кола от Медината, Habitas току-що отвори вдъхновения от Burning Man Caravan Agafay. Не очаквайте дюни в стил Сахара - каменната пустиня тук изглежда по-скоро лунна, отколкото пясъчна, но очаквайте бохо шатри, плувни басейни, гледане на луната и много други неща.

Мелидес, Португалия

По-малко известни плажове, престой с изискан дизайн

По-малко известната сестра на Компорта от известно време се развива тихо, но 2023 г. ще се превърне в годината, в която Мелидес ще се превърне в най-известното португалско плажно място. Привлекателният пейзаж от плажове с бял пясък, борови гори и оризови полета скоро ще посрещне нови вълнуващи обекти, включително дългоочаквания Vermelho на Christian Louboutin през идващата пролет.

Дизайнерът отрано открива очарованието на Melides - посещава го в продължение на 10 години, за да проектира зимните си колекции, като дори кръщава една от линиите си обувки Melides - и бутиковият обект ще прослави португалското занаятчийство и традиции в дизайна.

Има и други: Spatia - курортът в Компорта, посещаван от пътници, които търсят минималистичен дизайн и тиха почивка - ще отвори втори хотел в Melides през 2023 г. , а неземните вили на Umay, вдъхновени от геометрията на мидите, ще последват през 2024 г. Нов за района е и наскоро откритият Pa. te. os, състоящ се от четири дискретни къщи върху 80 хектара земя, проектирани от известния португалски архитект Мануел Айрес Матеус, за да се впишат в средиземноморския пейзаж.

Мемфис, Тенеси

Нови обществени пространства, ресторанти и хотели, които подчертават наследството на града

Нешвил се радва на голям национален интерес, но град Мемфис тихо се превръща в най-горещата дестинация в Тенеси. През последното десетилетие в центъра на града са инвестирани милиарди в проекти за съживяване - и сега посетителите могат да започнат да се възползват от предимствата му.

През 2023 г. в центъра на града ще бъде открит обновеният парк "Том Лий", и то навреме за "Мемфис през май" - едномесечен фестивал, посветен на културата на града с прочутия музикален фестивал "Бийл стрийт" и световното първенство по барбекю.

Преобразяването на стойност 60 милиона долара ще добави нови павилиони, пътеки за медитация, места за сядане на брега на реката, звукови градини и алея с балдахини, свързваща парка с центъра на града - всичко това е подходяща почит към героичния съименник на парка - чернокож жител на Мемфи, който преди близо век спасява пътниците от потъващ параход на река Мисисипи.

Следващата стъпка: The Walk on Union, за който се твърди, че е най-големият нов проект със смесено предназначение в Югоизточна Европа, ще бъде домакин на магазини за търговия на дребно, зелени площи и два нови хотела Hilton, които ще бъдат открити поетапно през следващите няколко години.

Мендоса, Аржентина

Хранителни преживявания, ръководени от жени, нови къщички в емблематични лозя

В Мендоса се празнува с малбек пред величествените Анди, а множеството открити стилни ресторанти и хотели - много от които ръководени от жени - дават още повече поводи да вдигнете чаша в аржентинската столица на виното (все пак е само на 90 минути със самолет от Буенос Айрес).

Новите заведения за хранене в Мендоса са многобройни. Има 5 Suelos на шеф-готвача Патрисия Куртоа в Durigutti Family Winemakers (открит през април 2022 г. ), ресторант Ruda на сомелиерката Камила Черезо Павлак в Tupungato Winelands (януари 2022 г. ) и разкошния Angélica на Катена Сапата, кръстен на семейния матриарх (ноември 2022 г. ).

Zonda в Bodega Lagarde - органична винарна, сертифицирана от B-Corp, която през 2023 г. отбелязва 125-годишнината си - се отличава с това, че показва най-доброто от Мендоса, от фантастични реколти до твърдо издълбани чаени лъжички. Собственичката София Пескармона споделя тероара на семейството си с гостите, които събират билки и зеленчуци и се захващат с приготвянето на емпанадас по време на завладяващото преживяване "от градината до масата" на Zonda. Усилията се възнаграждават с регионално дегустационно меню от девет ястия, съчетано с вина Lagarde, включително освежаващия бял бленд Proyecto Hermanas, който София прави заедно със сестра си Лусила.

Освен това последното начинание на Сусана Балбо - водещата еноложка в Аржентина, която ръководи едноименната винарна - заедно с дъщеря си Ана Ловальо реновира с любов имението и през април 2022 г. го открива като седемлуксозен SB Winemaker's Lodge & Spa; шеф-готвачът Флавия Амад Ди Лео ръководи ресторантите на винарната и хотела. След като се ободрят с масажи в стаите и асадо край басейна, авантюристично настроените гости могат да наемат хидроплана VisionAir, единствения подобен самолет в Аржентина, и да изследват скритите кътчета на осмата по големина страна в света.



Мустанг, Непал

Луксозни планински уединения, редки преживявания в отдалечена дестинация

В продължение на десетилетия Непал е предпочитана хималайска дестинация за туристите, привлечени от дълбоко вкоренената духовност, безкрайните възможности за приключения и извисяващите се в небето върхове. Това обаче не е било така за много луксозно настроени туристи, които често са избирали съседен Бутан заради по-добрия набор от престижни планински хижи. Това ще се промени през 2023 г. , когато в Непал ще се появи вълна от първокласни бутикови места за настаняване и преживявания.

Голяма част от тази промяна се дължи на неотдавнашното обновяване на Mountain Lodges of Nepal, семейна колекция от луксозни места за настаняване, разпръснати из изключително живописните райони на Анапурна и Еверест. До края на 2023 г. те ще представят 15 първокласни, интимни хижи - смесица от реновирани обекти и новопостроени сгради, съчетаващи традицията (каменни стени и цветни културни мотиви) с модерността (като драматични стъклени прозорци от пода до тавана), като същевременно ще предлагат многодневни преходи, лов на див мед и полети с хеликоптер до закуска с шампанско с гледка към връх Еверест.

Олантайтамбо, Перу

Посетете: Стари и нови изживявания с храна и напитки, екопребиваване

Олантайтамбо е най-известен с археологическия си обект - крепост на инките, която привлича пътниците от влака за Мачу Пикчу. Но напоследък селото се е превърнало и в кулинарен епицентър в Свещената долина, основан на тероара, а местните предприемачи поставят нова ера на традициите на андските храни и напитки на световната сцена. В Destilería Andina можете да опитате ром от високопланински райони с тревисти аромати или да приготвите свой собствен; в Cafe Mayu можете да пиете андско кафе или да изпечете сувенирни зърна; а в Cerveceria del Valle Sagrado можете да опитате занаятчийска бира с вкус на местни плодове.

Старото и новото продължават да се срещат чрез фермерски ястия, съчетани с креативни коктейли в Chuncho; междувременно традицията взема превес с готвенето на пачаманка в глинени пещи на предците в ресторант El Albergue Ollantaytambo. Очаквайте в средата на 2023 г. да отвори врати нов обект на Destilería Andina с бар с пълно обслужване, близо до Cerveceria del Valle Sagrado.

Не правете грешката да се качвате на влака след хранене - уникалните хотели още повече препоръчват да останете да пренощувате. 100-годишният хотел El Albergue Ollantaytambo е класическа база, но можете да се поглезите и в Qolqas Eco Lodge (с включен СПА център) или да спите в планинска капсула с изглед към долината в Skylodge Adventure Suites. Последният е открит през 2013 г. , но новите апартаменти Starlodge Adventure Suites и онсен на марката са добавени през 2022 г.

Планирайте пътуването си около културни моменти, за да се насладите на пълното преживяване: фестивалът Señor de Choquekillka, който се провежда 50 дни след Великден, почита светеца-покровител на селото с храна, музика и танци; местните жители празнуват зимното слънцестоене през юни, а цялото село се весели по време на годишнината на Олантайтамбо през октомври.

Куинсланд, Австралия

Преживявания, свързани с коренното население, нови луксозни хотели

Австралия полага усилия да върне земята на коренното си население, а Куинсланд е водещ в това отношение, като през последните две години хиляди акра са върнати на групи от коренното население. За туристите тази промяна води до нови преживявания, ръководени от разбирането на първоначалните стопани на земята.

Древната дъждовна гора в националния парк Дайнтри, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, е част от парцел, върнат през 2021 г. , и сега народът Eastern Kuku Yalanji управлява националния парк заедно с правителството на щата.

В новооткрития Културен център Mossman Gorge, център за екотуризъм, управляван предимно от служители от коренното население, посетителите се разхождат по земята с водачи - традиционни пазители; обиколките на Куку Яланджи по културните местообитания включват нощни разходки, лов на раци и риболов с харпун под луната; а при културните приключения Walkabout по време на екскурзиите в дъждовните гори с водач се разглеждат растения и лекарства от коренното население.

По-нататък на север земите в близост до островите в Торесовия проток - те са поне 274 в пролива между Австралия и Нова Гвинея - бяха върнати на островитяните от Торесовия проток от аборигенски, меланезийски и австралийски произход миналата година. Сега местни предприемачи от коренното население са създали компании като Strait Experience, която предлага първата по рода си еднодневна екскурзия до островите от Кернс, правейки дестинацията по-достъпна от всякога.

Завършете приключенията си с нощувка в някой от шикозните хотели и курорти, които ще се превърнат в дом на Куинсланд през 2023 г. , включително Mondrian Gold Coast и Ritz-Carlton Brisbane, част от проекта Queens' Wharf, който преобразява крайбрежието на реката. Те се присъединяват към новата група луксозни хотели, включваща The Langham Gold Coast и Dorsett Gold Coast, които бяха открити миналото лято.

И накрая, не пропускайте да посетите столицата на Куинсланд: стадионът Suncorp в Бризбейн ще бъде домакин на осем мача през юли и август за Световната купа на ФИФА за жени през 2023 г. , чиито съвместни домакини са Австралия и Нова Зеландия. Добре, че пътуването до Куинсланд е по-лесно от всякога, благодарение на три седмични полета без междинно кацане между Сан Франциско и Бризбейн, добавени от United Airlines през октомври 2022 г.

Шарджа, Обединени арабски емирства

Забележителни събития в областта на изкуството и архитектурата, нови хотели с атмосфера

Макар да изглежда, че Дубай продължава да монополизира голяма част от блясъка и шума на ОАЕ, съседният Шарджа тихо се утвърждава като културна столица на Емирствата. Покрай забележителните нови галерии на Фондацията за изкуства на Шарджа и архитектурните чудеса, като проектираната от Foster + Partners библиотека House of Wisdom, през февруари се открива 30-годишнината на Биеналето на Шарджа с творби на повече от 150 художници от 70 държави.

В програмата е и архитектурното триенале в Шарджа, курирано от нигерийския архитект Тосин Ошиново в сътрудничество с визионери като индиеца Рахул Мехротра и бразилеца Пауло Таварес. Най-атрактивното място за отсядане в Шарджа е Chedi Al Bait - плетеница от 53 стаи и осем апартамента, разположени в поредица от охрови дворове в историческия квартал.

Тази година той е освежен с добавянето на 12-стайно бутиково крило, построено в 100-годишна семейна къща. Има и нови начини за опознаване на природните богатства на по-малко изследваното емирство. Компанията Lux Resorts and Hotels, известна с луксозните си обекти в Мавриций, Малдивите и Китай, дебютира в Близкия изток с две нови места за отдих в Шарджа през 2023 г. : Lux Al Jabal е плажно убежище с изглед към недокоснат участък от Оманския залив, а Lux Al Bridi ще бъде сафари лагер, изпълнен с дива природа в обширния природен резерват Al Bridi.

Шринагар, Индия

Нова инфраструктура за по-лесно пътуване по пътищата, издигнати природни убежища

В сърцето на Кашмирската долина се намира скъпоценният камък Шринагар - с неговите криволичещи водни пътища и цветни къщички - който е еднакво привлекателен и предизвикателен за планиране на посещение. Въпреки това дестинацията изглежда се променя, като правителството дава зелена светлина на проекти за развитие, които ще бъдат от полза за туристите.

В Шринагар се откриват няколко нови, оживени обекта: миналата година стартира Каран Махал - луксозен, интимен престой в историческата резиденция на бившите владетели на Кашмир и сред близо 60 акра овощни градини и гори, а това лято отвори врати Каяам Гах - стилно, вдъхновено от суфизма природно убежище в хълмовете Забарван с неограничена гледка към езерото Дал. Освен това Indian Hotels Company Limited (която стои и зад хотелите Taj) ще въведе в Шринагар своята достъпна марка Ginger Hotels през първата половина на 2023 г.

Столицата също е на път да получи тласък в достъпността, с редица магистрали и тунели, планирани да бъдат отворени през 2023 г., които, наред с други връзки, ще улеснят шофирането от Кашмир през спиращи дъха пейзажи до съседен Ладакх, дори през зимата . Други странични пътувания, които ще бъдат по-лесни за достигане, благодарение на новата инфраструктура: Sonamarg (което се превежда като „златна поляна“), зашеметяваща хълмиста станция, която е готова за значително развитие на туризма през идните години, и Pahalgam, идилично бягство който отдавна е привличал пътешествениците към пасторалния си чар.

Тайван

Център за сценични изкуства, отваряне на хотели и ресторанти

Елегантни извисяващи се чайни, неземни пейзажи и превъзходство в кулинарията отдавна са изкушавали пътниците в Тайван. Сега, след повече от две години, островната нация отвори отново границите си за международни посетители - и има доста неща за наваксване.

Едно десетилетие на строителство по-късно Центърът за сценични изкуства в Тайпе най-накрая е отворен с три пространства за представления, разположени в елегантни геометрични сгради. Няколко километра южно, стилният хотел Resonance Taipei неотдавна отвори вратите си със 175 свежи стаи за гости, предлагащи невероятна гледка към града и елегантен модерен интериор.

Търкс и Кайкос

По-лесен достъп до отдалечени острови, круизни подобрения, елегантни курорти



Изящният бял пясък и сините води на плажа Грейс Бей отдавна са желан финал за посетителите на Търкс и Кайкос. Напоследък обаче вълна от нови хотели и разработки в по-отдалечени части от веригата на островите променят какво означава да имаш изключително изживяване тук.

Rock House отвори врати през миналия май със своя елегантен средиземноморски стил (отклонение от традиционната колониална естетика на архипелага), частни малки басейни и усилия за устойчивост, които запазват местната зеленина и варовик. Но истинската магия на Rock House безспорно е в местоположението му: кацнал на върха на скала над уединен плаж на северния бряг на залива Грейс, където можете да прекарвате дните си, гмуркайки се с шнорхел в защитено морско убежище.



Виена

Оживен културен календар, ослепителни нови хотели

Виена отдавна е европейска столица на новаторско изкуство и музика, а през 2023 г. в културния календар на града има няколко знакови годишнини.

След двегодишно прекъсване сезонът на виенските балове през 2023 г. обещава пищни вечери с оркестрова музика на живо и танци в черни костюми. Два от най-бляскавите балове на годината - Балът на Виенската опера и Балът на Виенската филхармония - също отбелязват съответно 65-ата и 80-ата си годишнина.

Последният се завръща на 19 януари с изпълнения на легендарния оркестър. Междувременно на бала в операта, който ще се проведе на 16 февруари, ще се танцува "Под знака на солидарността" - темата на вечерта - в сътрудничество с Österreich hilft Österreich (Австрия помага на Австрия) за набиране на средства за най-засегнатите от пандемията COVID-19.

Музеят "Белведере", в който се намира прочутата "Целувка" на Густав Климт, отбелязва 300 години от завършването си с едногодишна изложба "Белведере: 300 години място на изкуството", с която се отдава почит на влиянието на музея върху историята на изкуството във Виена. През 2023 г. няма да пропуснете и "Климт. Вдъхновени от Ван Гог, Роден, Матис. . . " - съвместна изложба на "Белведере" и Музея на Ван Гог в Амстердам, представяща изтъкнати художници, повлияли на майстора на виенския модернизъм.

Раздвижете се в новите шикозни хотели във Виена. Откритият през 2022 г. хотел Rosewood Vienna ще посрещне гостите си през първата пълна година с новия СПА център Asaya. След това, в края на 2023 г. , The Hoxton ще открие хотел със 196 стаи и зала за събития (за първи път за хотелския бранд) в чест на наследството на Виена като център за развлечения на живо и културата.

Уелс

Локаварски хранителни преживявания, горски хотели и сауни

Ренесансът на уелските кулинари, разбира се, се забави доста време. Но ново поколение готвачи се ровят в своя тероар и се появяват с шепи трюфели, миди и сирена - от ресторант Home на Джеймс Сомерин в Пенарт до SY23 в крайморския Аберистуит, ръководен от финалиста от "Великото британско меню" Нейтън Дейвис. Появиха се и ресторанти с труднодостъпни дестинации, които решително правят нещо свое, като Annwn в най-дълбокия Пембрукшир, където Мат Пауъл събира повечето от съставките си от бреговата линия, и Ynyshir на Гарет Уорд в долината Dyfi, който току-що получи втора звезда Мишлен.

Империята на Уорд ще се разрасне през 2023 г. с откриването на осемместния ресторант Gwen, наречен на името на майка му, в чието меню ще присъстват пици с квас. Междувременно фермата Paternoster, разположена в бивш краварник в Пембрук, прави чудни неща със стриди от Портили, уелско планинско агнешко месо и морско цвекло - със специалното си меню Five Mile Feasts, в което се събират всякакви местни съкровища.

Западна Япония

Експедиционни круизи във вътрешното море, нови преживявания в онсените



Нови луксозни открития и първият в света експедиционен круиз са сред множеството причини да се отправите към Западна Япония през 2023 г. Във вътрешното море, което разделя главния японски остров Хоншу от островите Шикоку и Кюшу, компанията за луксозни малки кораби Ponant обяви първия в историята експедиционен круиз от Осака през 2023 г. , който ще плава по най-стария морски маршрут на Япония.

Изследвайки стари феодални градове и традиционни рибарски селища по крайбрежието на Хоншу, както и острови във вътрешното море като Инуджима - някогашен център за добив на мед, а сега един от известните съвременни "острови на изкуството" - Le Soléal с 264 гости ще начертае седемдневен курс към Японско море, който ще започне през май 2023 г.

Също във вътрешното море, в гора на остров Аваджи, току-що отвори врати уелнес центърът Zenbo Seinei. Проектиран от архитекта Шигеру Бан, носител на наградата "Прицкер", той разполага с 21-метрова галерия за медитация дзадзен и ресторант, посветен на японската култура на ферментиралите храни.

На остров Кюшу новият влак Nishi Kyushu Shinkansen вече удобно свързва космополитния Нагасаки с огромната мрежа от влакове-стрели в Япония. Това е добре, тъй като през лятото на 2023 г. в оживения град Фукуока ще бъде построен нов хотел Ritz-Carlton, а в града на горещите извори Юфуин Кенго Кума - архитектът, който стои зад Националния стадион на Япония за игрите в Токио през 2020 г. - е завършил нова галерия в Музея на изкуствата "Комико", в която са изложени творби на Яйой Кусама, Такаши Мураками и Хироши Сугимото, както и две "къщи на изкуствата" за ексклузивно ползване с частни вани онсен. Наблизо Кума е създал и прекрасния KAI Yufuin - съвременен онсен риокан с гледка към планината Юфу и обгърнат от оризови тераси, чиято красота се променя в зависимост от сезона.



Полуостров Юкатан, Мексико

Дизайнерски бутикови хотели сред джунглата и водните пътища на региона



С бума на дизайнерски проекти, които отварят врати в една вече лесно за обичане дестинация, белязана от зелена джунгла и блестящи водни пътища, полуостров Юкатан в югоизточната част на Мексико е на път да се превърне в един от най-примамливите райони за посещение тази година.

През април в Бакалар ще бъде открит хотел Boca de Agua с 22 бунгала и апартаменти, проектирани от архитектката Фрида Ескобедо, която наскоро бе избрана за проекта на бъдещото крило за съвременно изкуство в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. На север от Бакалар, в биосферния резерват Сиан Каан, се намира Casa Chablé, който ще отвори врати през декември 2022 г. с 10 стаи и бунгала. Гостите пътуват 40 минути с лодка през буйни мангрови гори, за да стигнат до 12-те акра тропическа джунгла в курорта, пред които има плажове с бял пясък.

Освен това в спокойния залив Xpu-ha, разположен между двата оживени града Тулум и Плая дел Кармен, през ноември отвори врати ултралуксозният бутиков хотел Esencia - едно от най-изисканите предложения на Ривиера Мая: Esencia Mansion - частно убежище с четири спални, собствено спийкзи, кино и безкраен басейн на покрива. В непосредствена близост до Мерида се намира новият Galopina - семейна къща за гости с пет спални, управлявана от мексиканските собственици Елиса Наварете и Гийом Галопен. След престой в Париж те се връщат в родината си и създават мечтаното имение в джунглата с километри пътеки, органични градини и стаи за гости с тераси за медитация.



Замора, Испания

Романска архитектура, ослепителни езера и по-добър достъп от Мадрид



Но Замора има и други забележителности, като например огромното модернистично наследство и Лагунас де Вилафафила - колекция от езера, които са дом на хиляди прелетни птици всеки сезон. В провинцията има още повече забележителности: езерото Санабрия е най-голямото ледниково езеро на Иберийския полуостров, а само на няколко километра от него се намира Пуебла де Санабрия, което се смята за едно от най-красивите села в Испания. На изток се намира Торо, епицентърът на смелите червени вина и домът на признатата от критиката винарна Numanthia, която има заслуга за поставянето на винения регион на картата. Недалеч от него, в сърцето на Tierra de Campos, можете да седнете на маса в ресторант Lera, който получи звездата си "Мишлен" през 2022 г. и е предпочитан от любителите на дивеча.Провинция Замора има всичко - дори фиорди.Помислете за луксозния природен резерват Hacienda Zorita и замъка Castillo de Buen Amor (реновиран през 2021 г. ) в Саламанка, само на 30 минути път с кола, които са идеалното място за вашето приключение.