10-те най-интересните коледни истории

Съществуват стотици коледни истории- от тези в книгите и филмите до тези в пиесите и песните.



Ето едни от най-добри коледни истории на всички времена, на които можете да се насладите преди края на празника.



Малката кибритопродавачка





Нека започнем с нещо весело, нали? Този разказ е публикуван през XIX век. Повечето хора са чували заглавието на тази история, но не всички я познават в действителност, което е жалко. Това е една много хубава и много тъжна коледна история, която напомня, че днес в света има много хора в нужда, дори когато се радваме на изобилие от подаръци и храна.



Историята може да се развива по времето на посрещането на Нова година, но коледните образи няма как да бъдат пренебрегнати. Когато младото момиче умира, то има мечтателни видения за невероятна коледна украса и огромна коледна трапеза. Това е отрезвяващ разказ.



Шерлок Холмс - Приключението на синия карбункул - кратка история



"Приключението на синия карбункул" е единственият разказ за Шерлок Холмс, в който действието се развива изрично по Коледа - той е и един от най-забавните. Загадката е лекомислена (открадната е коледна гъска и е изгубен син диамант), а развръзката е глупава. Историята е написана и се развива във викториански Лондон и дава на читателя усещането за това какво трябва да е било да се състезаваш по улиците на Лондон по Коледа.



Около кратката, забавна мистерия витае топла домашна атмосфера между Шерлок Холмс и доктор Уотсън, както и няколко прояви на дедуктивен гений от страна на Великия детектив. Прочетете историята, затворете очи и си представете, че седите до огъня заедно с Холмс и Уотсън, а стомахът ви е пълен с открадната коледна гъска.



Коледа на Чарли Браун - Специален телевизионен филм



Това е един от любимите специални филми за Чарли Браун за всички времена, както съм сигурен, че е и за много други хора. Когато се гледа като възрастен, усещането е много по-различно, отколкото като дете. Този специален филм използва майсторски сатирата, за да изрази консуматорския характер на коледния сезон.



Историята придава по-дълбок смисъл на Коледа чрез речта на Линус. Всички специални филми за Чарли Браун са малко "мрачни", но този специален филм наистина превръща цялата мрачност в една наистина стопляща сърцето история.



Да пропуснеш Коледа (Christmas with the Kranks)



В тази комедия има достатъчно сантиментално и стоплящо сърцето съдържание, за да се постигне перфектен баланс. Възрастна двойка, която решава да пропусне Коледа, защото дъщеря им няма да се прибере у дома за празниците, изпада в хаос, когато тя ги изненадва със завръщането си в последния момент.



Историята дава толкова много приятни моменти от празниците, като например това, че в магазина за хранителни стоки нямат любимото ви коледно ястие и че любопитните съседи се опитват да ви кажат как да празнувате празниците. Това е наистина забавна книга, която според мен всеки трябва да гледа или да прочете.



Сам вкъщи



С риск да прозвучи невероятно старо и клиширано, децата в днешно време никога няма да разберат сюжета на този филм. Поне не по начина, по който се е усещал, когато е нямало мобилни устройства. Със смартфоните, Wi-Fi връзките и дори интелигентните домове този филм просто не може да се случи в съвременната епоха, както преди.



"Сам вкъщи" добре обяснява как всяко малко нещо се обърква и Кевин остава сам вкъщи по време на празниците, докато семейството му е във Франция. Телефонните линии не работят, семейството прави преброяване на главите, но едно съседско момче е преброено. Писателите вършат невероятна работа, за да накарат тази история да работи.

Коледна ваканция - филм



Това е един от любимите коледни филми на всички времена. Що се отнася до коледните филми, този наистина е класика, макар и не по същите причини, по които повечето коледни филми. Тази комедия е напълно абсурдна, заиграва се с грубия хумор и вероятно е доста обидна за днешните стандарти. Но филмът е просто толкова. . . добър.



Ако обичате коледните филми да бъдат с повече хумор и по-малко сапунки, този е наистина добър избор. Филмът проследява една "старомодна семейна Коледа" и всички произтичащи от нея стрес и лудории. В историята са вплетени и поуки, най-вече за това как нереалистичните очаквания могат да се отразят негативно на преживяванията ви.

Даровете на влъхвите (The Gift of the Magi)



Този кратък разказ, публикуван през 1905 г. , е трогателна история за двама души, които нямат много пари, но намират начин да си направят сърдечен подарък чрез личната си жертва. Това наистина поставя акцент върху това, че всички трябва да се стремим да даваме, а не да се вманиачаваме в получаването.



Тази класика е адаптирана в множество медии и е популярна история, която се използва и в други медии, например в телевизионни коледни предавания. Въпреки че много хора са разказвали оригиналната история, никой не е толкова добър, колкото оригинала.

Коледните обувки - песен



Коледни обувки е една от най-тъжните песни, които някога сте чували, и със сигурност една от най-тъжните коледни песни. Може да ви се струва необичайно да включите песен в списък с коледни истории, но тази песен успява да разкаже една много жива и много сърцераздирателна история за по-малко от 5 минути.



В тази песен се разказва за момче, което се опитва да купи коледен подарък на майка си и иска да направи перфектния подарък, защото тя може да умре още същата вечер. Ако сте в настроение за нещо болезнено, чуйте песента.

Как Гринч открадна Коледа - детска книга



Тази история е чудесна смесица от абсурдно и сърцераздирателно. Въображението, което д-р Сюс влага във всички свои истории, е поразително.



Версията с Джим Кери добавя много към изходния материал по начин, който е верен на оригиналното произведение. Това е чудесен пример за хумористична история със сърцераздирателно послание.

Коледна песен - новела



"Коледна песен" е написана от Чарлз Дикенс през 1843 г. Първоначално тя е новела, но е адаптирана за най-различни медии, включително пиеси, филми и специални телевизионни епизоди. Без значение в какъв формат консумирате тази класика, "Коледна песен" оглавява всички класации за най-добра коледна история, създавана някога.



"Коледна песен" е история за призраци, история за изкупление и урок по история едновременно. Всеки път, когато го преживявам, сърцето ми се стопля. Когато мисля за Коледа, често се сещам за класическата обстановка в тази приказка. Тя е забележително вълшебна, натрапчива и отрезвяваща.