Парите са ваши и трябва да ги харчите, както ви харесва, но има няколко неща, които трябва да вземете предвид, когато поръчвате питие в бар.

Някои коктейли съдържат много повече алкохол, отколкото клиентът може да си помисли, а други са чисти захарни бомби. Ако е натоварено, да поискате отнемащ много време чай е сигурен начин да раздразните бармана. Имайки предвид тези фактори и с помощта на двама отлични нюйоркски бармани, събрахме 10 напитки, които никога не трябва да поръчвате в бар.



1. Long Island Iced Tea



"Това е напитка с лоша репутация заради силата си", казва Шон Макклур, директор по напитките в Ivory Peacock в Ню Йорк. И това е вярно. Водка, ром, джин, текила и трипъл сек в един коктейл може да изглежда добра идея, ако се опитвате да получите най-доброто за парите си, но в крайна сметка има твърде много алкохол за една отвара. Все пак, ако държите да си го поръчате, Макклуър съветва да си вземете само един, защото в противен случай "ще си имате проблеми".



2. Ramos Gin Fizz



Макар че Тревър Истън Лангър, главен барман на нюйоркския бар "Калико", е съгласен, че "това са ваши пари, правете с тях каквото искате", той също така посочва, че клиентите "трябва да са наясно със ситуацията" и че трудоемка напитка като Ramos gin fizz - която изисква яйчен белтък и много разклащане - може да "забави цялото обслужване". Ако вечерта е спокойна, заповядайте, но "когато е натоварено, времето е пари".

3. Мохито

Две чаши Мохито на маса в кафене на тротоара



Този вариант идва с няколко уговорки. Ако сте в Куба, откъдето произлиза мохитото, поръчайте напитката. Ако барът разполага с всички необходими инструменти и често минава през прясна мента, тогава да, абсолютно. В противен случай основната билка, необходима за този коктейл, има ограничен срок на годност и при разваляне пренася бактерии. И също както джинът Ramos fizz, този коктейл отнема много време и изисква бъркане, така че имайте предвид и това, ако искате да получите нещо бързо.

4. Замразени напитки

Вкусна замразена ягодова маргарита на бар в Пунта Кана.

Разбира се, те са приятни и освежаващи в горещ ден или изглеждат подходящ избор, докато се излежавате на плажа, но замразените дайкири, колади и други подобни обикновено са пълни със сокове и миксери. Ако се опитвате да ограничите приема на захар, тези ледени коктейли не са идеални. Освен това прекалено силната сладост обикновено прикрива вкуса на алкохола и в крайна сметка може да изпиете повече, отколкото сте възнамерявали.

5. Appletini

Гарнирано ябълково мартини седи на плетена маса на коктейлно парти на верандата.



Нека бъдем откровени, вече не сме в 90-те години на миналия век и напитките ни не трябва да имат вкус на Jolly Rancher, нито да изглеждат като радиоактивно вещество. Освен ако не сте в изискан бар, където Appletini се приготвя с пресни ябълки Granny Smith, време е да ги оставите в миналото.

6. Блъди Мери



Макар че няколко бара са превърнали този вечен фаворит за късна закуска във вечерен коктейл, повечето не са. "Мизата вероятно дори не е на бара, ако си поръчвате този коктейл извън часовете за брънч", казва Макклур. Така че избягвайте да поръчвате Bloody Mary по друго време, освен ако не го видите в менюто, защото в противен случай вероятно ще получите напитка с ужасен предварително приготвен микс или много раздразнен барман.



7. New York Sour



Чаша от коктейл New York Sour, украсена с малка борова шишарка и портокалова кора, стояща върху стоманения бар плот.



Подобно на Ramos gin fizz, New York sour е друга трудоемка напитка, която не бива да се поръчва, ако барът е затрупан. Коктейлът се допълва от червено вино, което може да се превърне в пълна бъркотия, когато не се налее правилно. Освен това той изисква плодово червено вино, като шираз или малбек, и няма да има вкус, какъвто трябва да има, ако барманът няма под ръка подходящото вино.



8. "Изненада"



Ако кажете на всеки добър барман да ви "изненада", той ще последва тази молба с въпроси за това какъв алкохол или вкусови профили харесвате. Ако можете да предадете правилно какво харесвате в една напитка, чудесно. В противен случай не очаквайте от тях да четат мисли.



9. Свити шотове



Ако си мислите да поръчате "циментова смес" или "извънземен мозъчен кръвоизлив" в бара, просто не го правете. "Те са просто отвратителни и принадлежат на колежанско общежитие" - увещава Макклуър. (Освен това имат изключително неприятна текстура.) Независимо дали сте в класически питейни барове или в престижни коктейлни заведения, оставете шегите вкъщи.



10. Пламтящи шотове



Източник: travelandleisure.com





В епохата на Инстаграм огънят със сигурност има уау фактор, но е и опасен. Макклур признава, че визуалните ефекти на пламъците са готини при коктейлите, но е виждал и хора, които се изгарят с чашите за шот, които неизбежно поемат топлината. Избягвайте.