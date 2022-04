С Takeaway Pay Card служителите могат да плащат в хиляди ресторанти - онлайн и офлайн

Еволюцията към хибриден модел на работа кара все повече компании да преосмислят своите фирмени ресторанти. Ето защо Just Eat Takeaway.com, компанията, която стои зад локалната платформа, Takeaway.com – в сътрудничество с платформата за плащане Adyen – предлага алтернатива:

с картата “Takeaway Pay Card” служителите вече могат да поръчват храна и напитки за сметка на компанията си във всеки ресторант, който приема MasterCard. По този начин те винаги имат достъп до своя “фирмен ресторант“ с ястия по избор, независимо къде се намират. Така компаниите не само могат да избегнат ненужните разходи, но и да ограничат разхищаването на храна от традиционните ресторанти - тип столова.





Новата разплащателна карта е допълнение към съществуващата програма за придобивки за служители. Компаниите могат да предложат на служителите си гъвкава разплащателна карта, която им позволява да плащат за храна или напитки както онлайн, така и офлайн. Картата може да се използва по всяко време във всеки от хилядите ресторанти, пекарни или вендинг машини за храна и напитки в България, които приемат MasterCard или Maestro. Без значение дали се поръчва храна от офиса, вкъщи или по време на обичайни екипни обяди навън.

С картата “Takeaway Pay Card” се плаща безпроблемно и без да се налага да се запазва и предава касовата бележка. Това допълнение към съществуващия бизнес план за хранене създава възможността компаниите да предлагат опцията на своите служители да се хранят от фирмен ресторант - навсякъде и по всяко време.





„Тъй като хибридните работни места са новото нормално, ние доразвихме нашата услуга с Takeaway Pay в помощ на нашите бизнес клиенти. Независимо дали служителите им са вкъщи или на път, пътуват по работа или обичайно обядват навън; Takeaway Pay им предоставя храна от всяко място и по всяко време на деня.

По този начин компаниите все още могат да предложат на своите служители опцията да се хранят във “фирмен ресторант“, дори и при хибриден модел на работа. Така те спестяват от разходи и избягват разхищаването на храна", обяснява Юлиана Хартарска, директор на Just Eat Takeaway.com за България.





“Радваме се да виждаме все повече случаи, в които се прилага нашето решение за плащане“, казва Алекса фон Бисмарк, Ръководител Търговски отдел, EMEA.

„Не само, че то помага на Just Eat Takeaway.com и служителите на клиентите ни да пазаруват и да обядват, но техните HR екипи също се възползват от незабавния и прозрачен преглед на разходите им.”



