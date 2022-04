И Intel се изтегля напълно от Русия

Компанията, която през миналия месец преустанови доставките за клиенти в Русия и Беларус, заяви, че е приложила мерки за непрекъснатост на дейността, за да сведе до минимум смущенията в глобалните си операции, предаде investor.bg.





„Intel продължава да се присъединява към световната общност, която осъжда войната на Русия срещу Украйна и призовава за бързо завръщане към мира", заявиха от компанията.







„Мислите ни са с всички, които са засегнати от тази война, особено с хората в Украйна и околните страни, както и с всички по света, които имат семейства, приятели и близки в региона. Работим, за да подкрепим всички наши служители в тази трудна ситуация, включително 1200-те ни служители в Русия. Въведохме и мерки за непрекъсваемост на дейността, за да сведем до минимум смущенията в глобалните ни операции“, поясняват от концерна. Засега все още не е ясно какво ще се случи със служителите на американската компания в Русия.







International Business Machines Corp също преустанови доставките, тъй като Украйна призова американските компании за облачни изчисления и софтуер да прекратят бизнеса си с Русия.







Сървърите на IBM, Dell Technologies Inc и Hewlett Packard Enterprise Co заемат водещи позиции на пазара в Русия, където компаниите и правителствените агенции разчитат на технологии, разработени от Запада, като основа за техните собствени и управлявани IT системи.







Междувременно Русия се обръща към производители на микрочипове в Китай, за да заобиколи западните санкции, които засилиха търсенето на банкови карти, свързани с платежната система „Мир“, обяви директор на вътрешната за страната система, цитиран от Ройтерс.





Западните санкции, наложени на Русия заради инвазията ѝ в Украйна, спряха достъпа на Москва до международната финансова система и почти половината от нейните 640 млрд. долара в златни и валутни резерви. „Търсим нови доставчици на микрочипове и открихме няколко в Китай, като процесът по сертифициране е в ход“, коментира Олег Тишаков, член на борда на Националната система за разплащания с карти на пресконференция, без да разкрие повече подробности.