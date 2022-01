7-годишно рускинче спечели 28 млн. долара от YouTube



Седемгодишната рускиня Настя Радзинская (Like Nastya) от Краснодар зае шесто място в класацията на Forbes на блогърите в YouTube с най-високи приходи за 2021 г. Рейтингът е публикуван на сайта на изданието, предаде Сега.



Списанието оцени доходите на Радзинская за годината на 28 милиона долара. През 2020 г. блогът Like Nastya генерира приходи от 18,5 милиона долара, а 6-годишната тогава Настя беше на седмо място в класацията.



„Идеята да направя Настя герой на блог ми хрумна през януари 2016 г., когато тя беше на 3 години, след като открих колко популярни са станали подобни чуждестранни проекти в YouTube — разказва майка й Анна пред сайта РБК. — Изглежда, че това беше добра възможност да се съчетаят приятно забавление за детето и възможност да се печелят пари“,



До юни 2017 г. за канала се абонират около 2,5 милиона души, а броят на гледанията на видеата на малката блогърка надхвърля 1,5 милиарда. През 2018 г. семейството от Краснодар се премества в Съединените щати, а през 2019 г. момичето влиза за първи път в рейтинга на Forbes, като заема третото място.



В Русия родителите на Настя имали собствен малък бизнес: майка ѝ — булчински салон, а баща ѝ — строителна фирма с около 20 служители. През 2015 г. и двете компании преминават през криза и семейството решава да опита нещо ново. Анна и Юри продават дяловете си в бизнеса и създават детски канал в YouTube.



Първите видеоклипове не станали особено популярни, спомня си Анна: по това време много хора вече се занимавали с разопаковане на играчки пред камера. „Трябваше да експериментираме и да търсим собствена концепция“, казва Анна. Каналът започна да качва видеа, в които Настя, заедно с баща си, облечен в костюм на мечка, изпълняват сценки от анимационната поредица „Маша и Мечокът“. Но много скоро и други блогъри започнали да правят видеоклипове в този формат и създателите на Like Nastya отново трябва да измислят нещо ново.



„Един ден ми хрумна мисълта: ами ако покажем в блога всички детски увеселителни паркове по света?“, казва Анна. Никой никога не е правил това в рускоезичния YouTube, спомня си тя. Семейството започва пътуването си от Азия и за седем месеца пътува до Сингапур, Хонг Конг, Тайланд, Бали, Малайзия и Обединените арабски емирства. Първо инвестирали собствените си спестявания в организирането на пътуването, и скоро приходите от канала започнали да покриват всички разходи за пътуване и снимки. „Заживяхме по-добре и си купихме нова кола“, казва Анна, без да дава точни цифри.



Според Ярослав Андреев, основател на агенцията за блогове WildJam, YouTube плаща около 7000 рубли за видео с една реклама в рускоезичния сегмент за 1 милион гледания. Ако рекламите са три или пет в десетминутно видео, цената се увеличава многократно.



В началото на 2022 г. блогът Like Nastya има 85,7 милиона абонати. Сред стоте най-гледани видеоблогове в света постоянно попадат няколко детски. В първите 10 за 2021 г. има и още едно дете — на седмо място е 10-годишният Райън Каджи, с приходи от $ 27 млн.