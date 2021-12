Как Синатра направи коледна песен от Jingle Bells

Първоначално написана като пикантна романтична песен за каране на шейна, Jingle Bells се превърна в една от най-популярните коледни песни някога. ВИЖ ВИДЕО ТУК!



„Никой не прегърна Коледа, както баща ми“, каза Нанси Синатра, дъщерята на Франк Синатра, и певица, която остава неизличимо свързана с празничния сезон.



Една от първите коледни песни на Франк Синатра е версия на викторианската класика Jingle Bells, която той записва за първи път през 1948 г., като весело пее известните реплики „Весели звънчета, пак,през целия път звънят!Колко смешно е да се возиш във впрегната с конче шейна!” в горещ августовски ден. Тази оригинална версия включваше сложните аранжименти на покойния велик Аксел Щордали все още звучи около коледни елхи днес.





Спорно минало



„Jingle Bells“, написана от Джеймс Лорд Пиърпонт, се смяташе за празничен стандарт. Но историята започва през 1857 г. като песен, наречена „One Horse Open Sleigh“, леко остра романтична песен за едно пътуване без водач. За първи път е изпълнена с черно лице от Джони Пел в Ordway Hall в Масачузетс. Настоящото заглавие на песента започва да се налага едва две години по-късно, когато Пиърпонт промени името и я защити с авторски права като „Jingle Bells“ и тя беше изпята на службите за Деня на благодарността. Основната линия е вдъхновена от шума на камбаните по конските сбруи, които са били използвани, за да се избегнат сблъсъци в снега в средата на 19 век. (Песента първоначално беше за катастрофа.)



Бившият църковен органист Пиерпонт беше противоречива фигура с лоша репутация. Малко преди да напише песента, той овдовял. Той изостави двете си деца в Бостън, за да се премести в Савана, Джорджия, където стана баща на още няколко деца с втора съпруга. По-късно се присъединява към 1-ва кавалерия на Джорджия в Гражданската война, като пише песни в подкрепа на войниците на Конфедерацията, борещи се за защита на робството.



Въпреки че „Jingle Bells“ се превърна в основна част от празниците, в оригиналния текст не се споменава Коледа. Наистина, запалените църковни хора смятаха някои от думите с по-малко известни стихове, описващи привличането на красиви момичета с бърза шейна, за твърде рисковани, за да се пеят в църквата. Но това все пак не е „Тиха нощ“. Оригиналът на Пиърпонт има текстове за мис Фани Брайт и съвета „Направи го, докато си млад/Вземи момичетата тази вечер“, които обикновено не се появяват в съвременните хитови версии на песента.



Въпреки странния си произход, песента се превърна в световен фаворит. След хитовата версия на Bing Crosby And The Andrew Sisters, Синатра решава да запише своето възприемане на „Jingle Bells“ през 40-те години. Той последва това с друга версия през 1957 г. – годината, в която е записан първият коледен специален филм на Франк Синатра за телевизията – за албума на Capitol Records A Jolly Christmas From Frank Sinatra. Неговата версия от 50-те години е аранжирана от Гордън Дженкинс, с брилянтен оркестър, дирижиран от Нелсън Ридъл.



„Jingle Bells“ се хареса и на безброй водещи джаз музиканти, включително Дюк Елингтън, Каунт Бейси, Анита О’Дей, Джийн Крупа, Ела Фицджералд и Дейв Брубек, които записаха свои собствени версии. Маестрото на орган Джими Смит изряза чудесно фънки инструментална версия за своя албум на Verve Records Christmas '64. Когато Decca доведе Луис Армстронг в студиото, за да запише малко коледно настроение, той отвори песента „Christmas In New Orleans“ с малък модел от „Jingle Bells“.