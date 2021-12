Дядо Коледа отваря Бар ЗаЗдраве – нестандартен център за ваксинация на ул. Шипка

Рекламна агенция McCANN Sofia, в партньорство с Медицински център Ориндж” и Фондация Три жени, открива ваксинационен център Бар ЗаЗдраве” в София на 16 декември, четвъртък, на адрес ул. Шипка 23 (входът е откъм ул. Васил Априлов). Специалното помещение е в прекрасната градина на старата къща на фамилията Ботеви на великия български поет и революционер. „Ние не искаме - ние ти даваме сертификат. Бар за здраве е възможност да дойдеш в един различен ваксинационен център, където ще те посрещне с медицински консултант, на който можеш да зададеш всички въпроси, свързани с ваксинацията. Изнесен извън болничните заведения, новият център предлага спокойна и сигурна среда за ваксиниране, възможност за консултация със специалист и допълнителна подкрепа за връщането ти към нормалния начин на живот – ваучери за големи отстъпки от редица столични заведения.

Поканени са всички, които все още не са ваксинирани, но искат да го направят или пък се колебаят. А ако вече имаш зелен сертификат, но продължаваш да имаш и въпроси относно ваксините - добре дошъл си. Тук ще получиш отговорите. Твоите питания и притеснения трябва да бъдат чути – затова сме осигурили всичко необходимо, за да се чувстваш уютно, в добронамерена среда и да бъдеш сигурен, че взимаш информирано и правилно решение. А ако се наложи да изчакаш, може да се подкрепиш с чаша топъл чай. Идеята прегърнаха някои от най-любимите ни столични заведения - Ресторант La Bottega, Ресторант Cinecitta, Бар К.Е.В.А., Ресторант, Hamachi, Бар Jazu by Hamachi, Ресторант Mediterraneo, One More Bar, Бар Петък, Бар SODA, Ресторант Троянците. Заедно с тях ще дадем и един по-зелен талон към зеления сертификат – с него можеш да получиш отстъпка, в което и да е от партньорските заведения, за да се върнеш спокойно към нормалния начин на живот. За откриването ще дойде и самият Дядо Коледа, който ще се ваксинира при нас, преди да потегли с шейната към всички деца по света”, разказват домакините.



Ваксинационният център ще бъде с работно време:



Пн - Пт 8:00 - 10:00 / 17:00 - 20:00

Сб - Нд 11:00 - 19:00