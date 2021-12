Недостиг на Дядоколедовци в САЩ

Продължаващата пандемия от Covid-19 създаде още един недостиг на доставки този коледен сезон, според водещия доставчик на празнични аниматори: броят на хората, които са на разположение да влязат в ролята на Дядо Коледа, предаде RT.



Има 121% увеличение на търсенето на веселия брадат мъж през 2021 г. в сравнение с последните две години, каза пред Business Insider основателят на Hiresanta.com Мич Алън. Той също така заяви, че има над 1275 работни места на Дядо Коледа през целия сезон (като тези, които работят в молове) и над 2000 почасови концерта на Дядо Коледа все още незапълнени.



Алън посочи, че тази година има 10% по-малко аниматори в ролята на Дядо Коледа, защото някои са починали от коронавирус, а други не правят събития заради пандемията. Мнозина също се отказаха да бъдат Дядо Коледа.



The Washington Post съобщи, че много Дядо Коледовци имат някои съпътстващи заболявания с Covid-19, особено след като са по-възрастни и с наднормено тегло.



Недостигът на веригата за доставки също ограничи наличността на костюми на Дядо Коледа.



„Има много необходими предмети, които все още са в морето в контейнери“, каза говорителка на компанията Costumes for Santa The Washington Post.



„Нашите търговци на едро не са получили продукта си от Китай... Нещата, които трябваше да дойдат през август, идват сега.“