Експериментално хапче на Pfizer намалява с 89% риска от тежки случаи на К19: Проучване

Изпитването на експерименталното антивирусно хапче срещу Covid-19 на компанията Pfizer Inc беше прекратено по-рано от планираното, след като досегашните резултати показаха, че лекарството намалява с 89% шансовете за хоспитализация или смърт при пълнолетни лица, изложени на риск от развитие на тежко коронавирусно заболяване, съобщи в петък компания, цитирана от Ройтерс. Припомняме, чеРезултатите изглежда надминават тези, наблюдавани при хапчето "молнупиравир" (molnupiravir) на компанията Merck & Co Inc, за което беше показано, че намалява наполовина вероятността от смърт или хоспитализация за пациенти с Covid-19, които също са с висок риск от сериозно заболяване, предаде БНР.Все още обаче не са налични пълните данни за изпитванията на хапчета на двете компании.Междувременно Pfizer заяви, че планира да предостави междинни резултати от изпитването за своето хапче, което се дава в комбинация с по-стар антивирусен препарат, наречен ритонавир (ritonavir), на Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) като част от приложението за спешна употреба, което беше подадено през октомври.