Новозеландски мафиоти с призив към съгражданите си да се ваксинират: The Guardian

Членове на няколко новозеландски улични банди отправиха съвместен призив към съгражданите си да се ваксинират срещу коронавируса, съобщава британският вестник The Guardian. Според изданието видеото е заснето по инициатива на министъра по въпросите за развитие на маорите Уили Джаксън и е опит на властите в страната да достигнат до „социално изключените“ групи, където делът на ваксинираните все още остава нисък, предаде Фокус. ВИЖ ВИДЕО ТУК! Седем „главатари“, представляващи четири от най-известните улични банди в Нова Зеландия, записаха съвместно видеообръщение към гражданите на страната. Те са харесали инициативата на министъра и са му изпратили записи, след което те са били редактирани в четириминутно видео.В Нова Зеландия са регистрирани общо 3634 случая на коронавирусна инфекция от началото на новата вълна на COVID-19, отбелязва The Guardian. В същото време 70% от заразените са маори и представители на полинезийските народи, въпреки че заедно съставляват едва 27% от населението на страната. Сред маорите, във възрастовата група, за която е одобрена ваксинацията, са имунизирани 72%, сред полинезийците - 85%, а общият процент на ваксинация сред новозеландците над 12 години е 88%.Според The Guardian случаи на инфекция с COVID-19 са идентифицирани в най-малко три новозеландски банди, поради което здравните власти на Нова Зеландия решиха да дадат на отделни лидери на банди статута на „работници в жизненоважни индустрии“, като им поверят задача за осигуряване на комуникация между властите и „социално изключените“ групи.Според британското издание идеята на Уили Джаксън да запише призива на лидерите на бандите е високо оценена от новозеландския криминолог Джарод Гилбърт, който отбеляза, че демонстрирайки връзките си с толкова голям брой членове на бандата, министърът е направил „смела“ стъпка. „Това е пример за това, което трябва да се направи, за да се достигне до социално изключените общности: можем да направим това, като използваме хора, които са уважавани в тези общности“, каза експертът.