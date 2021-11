Fibank с международна награда „Дигитална банка на годината - България“



Базираното в Англия международно списание "Global Brands Magazine" отличи Fibank (Първа инвестиционна банка) с престижната награда „Дигитална банка на годината - България“.



Наградите Global Brands Awards 2021 се провеждат за девета поредна година и отличават компании, които са се представили най-добре в своята област.



Fibank бе отличена с високото отличие за изключителния си принос в развитието на иновациите в страната, качеството на обслужване на клиенти и осигуряването на сигурна и надеждна система за дигитално банкиране.



Следвайки иновативните тенденции, само за броени месеци Fibank се превърна в единствената банка в България, която предлага на клиентите си пълната гама мобилни разплащания: ApplePay, Google Pay, GarminPay и Fitbit.



Още през миналата година Първа инвестиционна банка започна предлагането на ycлyгaтa "Bидeo ĸoнcyлтaция" зa физичecĸи лица, а за потребителски кредит има възможност да се кандидатства изцяло дистанционно. Впоследствие Fibank надгради услугата и предложи възможността на всеки да се възползва и от опцията за дистанционно кандидатстване и за ипотечен кредит. Клиентите могат да подадат онлайн искането си чрез сайта и мобилното приложение My Fibank, а също така и да подпишат дистанционно всички документи при отпускане на потребителски кредит и издаване на кредитна карта.

През мобилното приложение My Fibank клиентите на банката могат да заяват и получат виртуална кредитна карта MyCard. Картата се издава онлайн, а кредитният лимит се отпуска автоматично до няколко минути. Виртуалната карта може да бъде дигитализирана в My Fibank, Googlе Pay, Apple Pay, Garmin и Fitbit, да се използва на безконтактни ПОС и АТМ терминали, като с нея могат да се правят и разплащания в интернет.

Друга изцяло нова услуга за българския пазар, която може да бъде открита в My Fibank e “Златна сметка”, която предоставя възможност на клиентите на ПИБ за откриване и управление на сметки в безналично злато.

Fibank следи постоянно променящите се нужди на своите клиенти, като им спестява не само време и средства, но им предлага неповторимо клиентско преживяване в дигиталната среда.