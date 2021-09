Влошават се нещата за Кристалина с ново разследване

Световната банка реши да спре да издава доклада си Doing Business, след като разследване разкри, че родената в България ръководителка на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева и бившият български финансов министър Симеон Дянков са оказали натиск върху служителите да подобрят позицията на Китай в предишни класации, предаде OFFNews.bg.



„След като прегледа цялата налична информация за "Doing Business" , включително констатациите от минали прегледи, одити и доклада, който Банката публикува днес от името на съвета на изпълнителните директори, ръководството на Групата на Световната банка взе решение да прекрати "Doing Business“, се казва в изявление на Световната банка, цитирано от BGNES.



Георгиева беше най-популярният еврокомисар от България и беше заместник-председател на Европейската комисия при Жан-Клод Юнкер от 2014 до 2016 г. Впоследствие Георгиева зае високопоставен пост в Групата на Световната банка, като стана първият изпълнителен директор на Международната банка за възстановяване и развитие и Международната асоциация за развитие, започвайки от 2 януари 2017 г. Георгиева беше и временно изпълняващ длъжността президент на групата на Световната банка, когато тогавашният президент д-р Джим Йон Ким се оттегли в началото на 2019 г.



Дянков, който беше финансов министър в