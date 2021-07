Пощенска банка e най-добрата банка в банкирането на дребно в България за четвърта поредна година

Финансовата институция отново се нареди сред отличниците в престижните World Finance Banking AwardsПощенска банка отново спечели място сред най-добрите банки в света, като за четвърта поредна година е отличена за „Най-добра банка в банкирането на дребно в България“ (Best Retail Banks) от конкурса World Finance Banking Awards. Организатор на наградите е престижното списание World Finance, което следи и анализира финансовата индустрия, международния бизнес и икономика. Изключителните постижения на международната група „Юробанк“ получиха заслужено признание в тазгодишното издание на оспорвания конкурс, след като банките от групата спечелиха общо четири награди в различните категории.Признанието е за иновативния, устойчив и клиентски ориентиран подход на банкиране на дребно на Пощенска банка, богатото портфолио от продукти и иновации, даващи добавена стойност, широката клонова мрежа и високото доверие от страна на клиентите. Способността да откликне и да бъде релевантна на потребностите на своите клиенти в турбулентния период на пандемия е друго основание финансовата институция да бъде отличена като „Най-добра банка в банкирането на дребно в България“.„За четвърти път получаваме наградата от международния конкурс World Finance Banking Awards и се гордеем с това. Можем да кажем, че колкото повече стават статуетките, толкова по-ценни са за нас. Те са ясен знак, че уверено вървим във вярната посока, че сме близо до клиентите си и отговаряме с гъвкави решения на техните потребности, че имаме вярната бизнес стратегия. Иновациите и дигитализацията са в ДНК-то на нашата банка. В условията на пандемия разчитахме именно на тях, за да бъдем стабилна опора на нашите клиенти в трудни времена. Неблагоприятната ситуация не ни попречи да въведем множество иновации с крайната цел да предложим още по-добро клиентско изживяване. Открихме онлайн център за жилищно кредитиране, дигитални зони без аналог, Premium Banking центрове и множество иновативни банкови продукти. Това е награда, зад която стои труда и експертизата на нашите служители и доверието на нашите клиенти. Бихме искали да им благодарим“, коментират от Пощенска банка.Банката е носител на награди и от друг престижен конкурс на авторитетното списание – World Finance Digital Banking Awards. През 2020 г. финансовата институция бе отличена като „Най-добра дигитална банка“ и взе приз за „Най-добро приложение за мобилно банкиране“ за потребителите в България. Съвсем скоро предложи на своите клиенти и най-новото си дигитално решение – мобилният портфейл ONE wallet by Postbank World Finance Magazine е печатно и онлайн списание, което осигурява цялостен обхват и анализ на финансовата индустрия, международния бизнес и световната икономика. Списанието, издавано от компанията World News Media в Лондон, е насочено към аудитория от професионалисти в областта на финансите, корпоративни и частни инвеститори, като обхваща широк спектър от теми за банковото и застрахователното управление. От 2007 г. World Finance Magazine организира и едноименните ежегодни награди – World Finance Awards, които целят да отличат бизнес постиженията, успехите и иновациите в цял свят.