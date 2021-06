Икономическото възстановяване на САЩ е тук. То е различно от всичко, което сте виждали: WSJ

Икономическото възстановяване на САЩ е тук, както никога преди това в най-новата история, задвижвано от потребители с трилиони допълнителни спестявания, бизнеси, желаещи да наемат и огромна политическа подкрепа. Предприятията и работниците са готови да излязат от спада с много по-малко трайни щети, отколкото настъпили след последните рецесии, особено спада от 2007 до 2009 г, пише The Wall Street Journal



Новите бизнеси се появяват с най-бързите рекордни темпове. Скоростта, с която работниците напускат работата си - доказателство за доверие на пазара на труда - съответства на най-високата, като се погледне назад до 2000 г. Тежестта на задълженията на американското домакинство, като дял от приходите след данъци, са близо до техните най-ниски нива от 1980. Индустриалната средна стойност на Dow Jones се е увеличила с близо 18% от своя предпандемичен връх през февруари 2020 г. Цените на жилищата в цялата страна са близо 14% по-високи оттогава.



Скоростта на отскока също предизвиква сътресения. Недостигът на стоки, суровини и работна ръка, който обикновено се появява към края на експанзията, се появява много по-рано. Много икономисти, както и Федералният резерв, очакват скокът на инфлацията да бъде временен, но други се притесняват, че той може да продължи дори след като приключи повторното отваряне.



„Никога не сме имали подобно нещо - колапс и след това подобно на бум ускоряване“, каза Алън Синай, главен глобален икономист и стратег в Decision Economics, Inc. „Това няма исторически паралел.“



Когато пандемичните ограничения на Covid-19 изпратиха американската икономика до свободно падане миналата пролет, икономисти и политици се опасяваха, че ще са нужни години, за да излекуват работниците и бизнеса. Сега те очакват размерът на икономиката да надмине нивата преди пандемията през това тримесечие. Анализаторите прогнозират, че до края на тази година брутният вътрешен продукт ще достигне пътя, който се очакваше да следва, ако пандемията никога не се бе случила, и след това да го надвиши, поне временно.



Възстановяванията от рецесиите 1990-1991, 2001 и 2007-2009 бяха „без работа“: слабото търсене намали нуждата на работодателите от работна ръка, поддържайки безработицата упорито висока в продължение на години. Този път обаче пазарът на труда изглежда все по-тесен. Индексът на разходите за заетост през първото тримесечие нарасна с 0,9% спрямо предходното тримесечие, което е най-рязкото увеличение от 2007 г. Това е, въпреки че равнището на безработица от 6,1% остава далеч по-високо, отколкото преди пандемията.



В ресторант Miller Union в Атланта, изпълнителният готвач и съсобственик Стивън Сатърфийлд не може да наеме хора достатъчно бързо, за да се справи с внезапната атака на бизнеса след месеци на борба поради затварянето, предизвикано от пандемия. „Това е малко обезпокоително, защото просто се появи наистина внезапно през последните няколко седмици“, каза той.



Не се гарантира устойчив отскок, предполагащ забавящото се подобряване на много икономически мерки през април. И възраждането на Covid-19 в САЩ може да го извади изцяло от релсите.



Миналите рецесии обикновено са резултат от покачване на лихвените проценти или спад в стойностите на активите, които увреждат продукцията, доходите и заетостта, понякога за повече от година, каза Гейл Фослер, икономист и президент на The GailFosler Group LLC. Щетите върху финансите на домакинствата и финансовите институции след жилищната катастрофа през 2007 г. доведоха до загубено търсене, което тежеше върху икономиката от години.



Рецесията заради Covid-19 за сравнение не е резултат от финансови фактори, а