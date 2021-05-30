  
Новини

Свързани новини

28.05.2021 11:09

БСП – София подреди листите в 23, 24 и 25 МИР за изборите на 11 юли

Видян 160 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна
Делегатите на XIV Конференция на Софийската градска организация на БСП подредиха листите в трите столични района.

На 25 май Националният съвет на партията определи водачите на листи и местата за коалиционни партньори и гражданска квота в тях. На следващото заседание на НС ще бъдат обявени поименно и тези кандидати за народни представители от „БСП за България“.

Съставът на листите е:

23 МИР

    Христо Танчев Проданов
    Благовест Кирилов Кирилов
    КП/ГК
    Таня Найденова Митова
    Теодора Руменова Овчарова – Драганова
    Райна Николаева Душкова
    Ралица Петрова Велизарова
    КП/ГК
    Георги Георгиев Ангелов
    Николай Кирилов Яръмов
    Боян Петров Златев
    Румен Николов Георгиев
    Полина Божилова Ламбрева
    Георги Димитров Николов
    КП/ГК
    Ивайло Георгиев Маринов
    Николай Милчев Николов
    Даниел Сергеев Тунчев
    Александър Иванов Кобаков
    Владимир Георгиев Карамитев
    Ивайло Илиянов Павлов
    Евгения Петкова Петкова
    Юлиян Асенов Генов
    Николай Делчев Наплатанов
    Владимир Михайлов Василев
    Иван Тодоров Карагьозов
    Калоян Георгиев Борисов
    КП/ГК
    Кристина Любомирова Иванова
    КП/ГК
    Николай Димов Димов
    Георги Димитров Тодоров
    Владислав Сергеев Промский
    Десислава Стойчева Тренева – Георгиева
    Йордан Георгиев Политов

24 МИР

    Георги Страхилов Свиленски
    Ленко Николов Петканин
    Николай Боянов Маринов
    КП/ГК
    Александър Венциславов Димитров
    Иван Георгиев Айолов
    Даниела Стефанова Георгиева
    КП/ГК
    Александър Спасов Грозданов
    Димитър Петков Главинов
    Цецка Димитрова Кочкова
    Огнян Иванов Радев
    Александър Валентинов Пеев
    КП/ГК
    Таско Михайлов Ерменков
    Борис Цветков Цветков
    Александър Стоянов Димитров
    Ани Димитрова Кьосева - Кирилова
    Димитър Тодоров Русинов
    КП/ГК
    Александър Григориев Колев
    Цанка Станева Чакърова
    Ели Георгиева Спасова - Пенева
    КП/ГК
    Владимир Кирилов Манов
    Илияна Георгиева Попова
    Пламен Асенов Лазаров
    Стоян Рачев Ралев
    Калоян Любомиров Малинов
    Венцислава Любомирова Каменова – Костадинова

25 МИР

    Корнелия Петрова Нинова
    КП/ГК
    Станислав Чавдаров Младенов
    Петър Колев Колев
    Тони Владов Попов
    КП/ГК
    Десислава Боянова Димитрова
    Пенка Борисова Йорданова
    Радина Стойнова Гечева
    Георги Миланов Миланов
    Марина Спасова Богданова
    КП/ГК
    Александър Петров Симеонов
    Красен Лъчезаров Раковски
    Стоян Емилов Цветков
    Емил Емилов Рошкев
    Орфей Николаев Петков
    Светлана Стефанова Шаренкова
    Владислав Иванов Велинов
    Елмира Иванова Котева
    КП/ГК
    Йоана Красимирова Иванова
    Константин Димитров Ангелов
    КП/ГК
    Захари Захариев Бисеров
    Боян Бранимир Димитранов
    Николай Стефанов Шопов
    Веселин Любомиров Илиев
    Венцислав Димитров Божилов


Етикети
, , , , , ,
Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

цяла българия времето в момента

  • Бургас

    темп. 21 °

    вятър. 7.2 м/с

  • Варна

    темп. 20.91 °

    вятър. 5.14 м/с

  • София

    темп. 25.59 °

    вятър. 2.06 м/с

към тв програма тв програма

бТВ Синема 30 май 21:00ч.

Измет

Режисьор: Стивън Долдри, Кристиан Дурворт
В ролите: Мартин Шийн, Андре Рамиро, Селтан Мело, Руни Мара и др.

виц на деня

Бате Гошо:

 

- Какво е секс прaвилото за есента?

- Пaртньорът с хремa е винаги отдолу!!!

 

към хороскоп хороскоп

стрелец

Ще получите добра оценка за себе си и труда си

Ще получите добра оценка за себе си и труда си.

Приятели: Автомобилният свят | Atol.bg | Видео | Запознанства | Работа в туризма | Селскостопански новини | Книги за вас | Красота | Недвижими имоти | mp3 | Пътна Помощ